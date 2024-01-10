Can Atalay'ın ailesi: 'Evladımız yurtseverdir'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'terörist' ifadesiyle hedef aldığı TİP milletvekili Can Atalay'ın ailesi Cumhuriyet'e konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul’da partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Can Atalay’ı hedef aldı.
Erdoğan, “31 Mart seçimlerinde Özgür efendi’yi de özgürleştireceğiz. Daha bismillah demeden, anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta Meclis’ten cezaevine tünel kazarak kurtarma peşinde düşüyor” dedi.
Cumhuriyet, Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Can Atalay’ın ailesi ile konuştu.
Atalay’ın babası Mustafa Atalay, “Can Atalay kamuoyunda tanınmış bir kişidir. Çocuğumuz oğlumuz, evladımız terörist değildir, hak hukuk savunucusudur, yurtseverdir, avukattır. Can Atalay’ı Gezi yargılamaları öncesinde ve Gezi yargılamaları sonrasında da daha geniş kesim nasıl bir hukukçu olduğunu, nasıl bir kişi olduğunu çok iyi anlamıştır. Can Atalay Aladağ’da tarikat yurdunda yanan kız evlatlarımızın hukuk mücadelesini vermiştir” dedi.
Atalay sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Soma’daki 301 maden şehidiyle ilgili davayı almıştır ve sonuna kadar takip etmiştir. Can Atalay’ın nasıl bir insan olduğunu Aladağ, Çorlu, Hendek, Soma’daki ailelere sorsunlar. Can Atalay’ın nasıl bir insan olduğunu Koşuyolu Validebağ Korusu’nda çevresindeki ve oradaki dayanışmaya katılan insanlara sorsunlar. Hak mahrumiyetine uğrayan ve avukatlığını yaptığı insanlara sorsunlar.”
‘ÜLKEDE KAOS OLUR’
“Terörist lafını kesinlikle kabul
etmiyoruz” diyen Atalay, “5
kişilik yargıç çıkıp AYM kararını
ben tanımıyorum diyemez.
Yarın bir gün başkası da ben
de bunu tanımıyorum der.
Oturduğu mülk geçimini
sağladığı tarla, geçimini
sağladığı otomobil, ellerinden
alındığı zaman bunun teminatı
anayasadır ve anayasaya
bağlı yasalardır. Anayasa
tanınmazsa memlekette kaos
olur” ifadelerini kullandı.
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