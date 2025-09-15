Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan ve aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sona erdi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Can Holding'e düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketlerin bazıları ise şöyle aktarılmıştı: "Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."