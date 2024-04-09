Çankaya Belediye Başkanı Güner’den ‘Ankara ittifakı’ çıkışı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner "Ankara'da ‘Ankara ittifakı’ olarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağımızı, umuyorum" diye konuştu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.04.2024 - 17:49
Çankaya Belediye Başkanı Güner’den ‘Ankara ittifakı’ çıkışı
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Kent Konseyi'nin düzenlediği ‘Kültürden Kültüre İftar Programı’na katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’li 16 ilçe belediye başkanının da katıldığı programda söz alan Güner konuşmasında “Ankara İttifakı” vurgusu yaptı.

 “ANKARA’DA ANLAMLI BİR TABLO ORTAYA KOYDUK”

Programda Prof. Dr. Ruşen Keleş’in elinden Ressam Epik Refikman'ın eserinin yer aldığı "İyi ki geldiniz" yazılı plaket alan Güner plaket takdimi sırasında konuştu. Güner "Ruşen hocamla beraber bu ortamda olmak, belediyeciliğin markası olabilmiş Sayın Genel Başkanım Murat Karayalçın ile aynı masada buluşabilmek, Sayın Mansur Başkanımızla birlikte bu dönemde hizmet edebilmek benim için çok büyük bir onur. Burada pek çok farklı sivil toplum kuruluşundan, meslek grubundan, farklı kökenlerden ve görüşlerden katılımcıyla bir aradayız. Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve Milli Mücadelede olduğu gibi bir aradayız ve bugün Cumhuriyetin kuruluşundan 100 yıl sonra ikinci yüzyılın ilk seçiminde de yine Ankara'da çok anlamlı ve değerli bir tablo ortaya koyabildiğimizi düşünüyorum” dedi.

“ANKARA İTTİFAKI İLE YENİ DÖNEMİN KAPISINI ARALAYACAĞIZ”

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın hep aynı heyecanla görevini yürüttüğünü belirten Başkan Güner, “Kent Konseyimiz ve Başkanımız Halil İbrahim Yılmaz heyecan ve profesyonellikle bu işi yürütüyor. Bugün burada bize bu güzel ortamı sağlayan Ankara Kent Konseyimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bu seçimlerle birlikte başlayan Türkiye ittifakı dediğimiz, Ankara'da da Ankara ittifakı adını verdiğimiz birliktelikle yeni bir dönemin de kapısını aralayacağımızı, kentlerimize çok iyi hizmetlerde bulunacağımızı ve Cumhuriyetimizi yeniden aydınlık günlerine kavuşturacağımızı umuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, iyi ki varsınız" diye konuştu.


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