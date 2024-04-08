Çankaya Belediye Meclisi yeni döneme başladı

Yayınlanma: 08.04.2024 - 15:01

Güncelleme: 08.04.2024 - 15:01

31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 65,26 oy alarak Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner yeni dönem meclis üyeleriyle ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda belediye meclisinde yeni dönemde görev yapacak başkanvekilleri ve encümen üyeleri seçildi.

"YURTTAŞIMIZ SİYASAL ANLAMDA BİR MESAJ VERDİ"

Meclis toplantısında açılış konuşmasını gerçekleştiren Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner şunları söyledi: “İkinci yüzyılın ilk yerel seçimini gerçekleştirdik. Çankaya’da sahadaki seçim çalışmalarımızı karşılıklı anlayış ve saygın bir şekilde yürütmeye gayret gösterdik. Çankaya’da herhangi bir olumsuz örnek oluşturmayacak, tatsız hadise çıkarmayacak şekilde seçimleri huzurla tamamladık. Ankara’da da Türkiye’de de yurttaşımız siyasal anlamda bir mesaj verdi, bir irade ortaya koydu. Çankaya’da bugüne kadarki meclis tablosuna göre de yeniliklerle değişimlerle, belediye başkanlığı noktasında da geçmişe göre partimize verilen daha yüksek destekle göreve başladık. Ben seçim sonuçlarının tüm yurttaşlarımıza Çankaya’ya Ankara’ya hayırlı olmasını diliyorum.”

"UYUMLU BİR ÇALIŞMA YÜRÜTECEĞİZ”

Güner, bundan sonraki süreçte de tüm belediye paydaşlarıyla süreci yöneteceklerinin altını çizerek, “Belediye meclisimizde çok yetkin, çok nitelikli arkadaşlarımızın olduğunu ve belediye meclis üyelerimizin tümünü eksiksiz olarak çalışma arkadaşımız olarak göreceğimizi ve birlikte bu kent için çalışacağımızı ifade etmiştim. Yine aynı noktadayım. Bu kent için birlikte çalışmayı, yapıcı önerilerden, eleştirilerden memnuniyet duyarak önümüzdeki dönemin yol haritasını çizmeyi ve 5 yıl boyunca Çankaya’ya en iyi nasıl hizmet edebiliriz mücadelesini vermeyi planlıyorum. Bu anlamda da tüm meclis üyelerimizin de bu sürece katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Umuyorum ki, 5 yıl boyunca gayet verimli, uyumlu, sağlıklı bir çalışma yürüteceğiz” diye konuştu.

BAŞKANVEKİLİ VELİ ŞAHİN OLDU

İlk toplantıda meclis başkanvekilliği ve encümen seçimlerini de gerçekleştiren 45 meclis üyesi, 1. Başkanvekilliği'ne Veli Şahin’i, 2. Başkanvekilliği'ne ise Fevzi Gümüş’ü seçti. Üyeler, encümenliğe ise Gülüzar Üzgün, Sercan Kavak ve Fevzi Gümüş’ü getirdi.