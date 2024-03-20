‘Çankaya’yı kale olarak görmüyoruz’
CHP’nin Çankaya Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Can Güner, adaylığına ilişkin “Çankaya’ya CHP’nin kalesi olarak bakmıyoruz, bunun yerine Çankaya’ya vizyon belediyeciliğiyle ne katabiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz” dedi. Gelecek beş yıl için projelerini anlatan Güner; 10 yeni kreş, emekliler kampüsü, üç yeni yurt, öğrencilerin ücretsiz kullanacağı bir çamaşırhane, kütüphaneler ve kent lokantaları açacaklarını söyledi.
CHP’nin Çankaya Adayı Güner, önceki gün Ankara’da bir grup gazeteci ile bir araya gelerek yerel seçimlere ilişkin soruları yanıtladı ve projelerini anlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yakınlığı nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Güner, “Bu partide görev yapan pek çok MYK üyesi, milletvekili, il başkanına yakın bir ismim. Biz bir aileyiz. Elbette Genel Başkanımızla siyaseten de bir birlikteliğim söz konusu. Geçmişten bugüne olan, bundan sonra da sürecek bir yol arkadaşlığı” ifadelerini kullandı. Sokağa çıktığı ilk günden bu yana yurttaşlardan olumlu tepkiler aldığını söyleyen Güner, “Çankaya’ya CHP’nin kalesi olarak bakmıyoruz, bunun yerine Çankaya’ya vizyon belediyeciliğiyle ne katabiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz” dedi. Çankaya’da CHP oylarının TİP’in adayı İrfan Değirmenci’ye ya da başka partilere kayma ihtimali sorulan Güner, “Diğer partilerin adayları konusunda bir değerlendirme yapmayı çok doğru bulmuyorum. Bizim açımızdan Çankaya’da sorunlu bir durum zaten görünmüyor. Geçmiş dönem ittifakla aldığımız oyu biz bu dönem ittifaksız olarak almayı planlıyoruz” yanıtını verdi.
5 yıllık projeleri
Çankaya’da beş yılda yapmayı hedeflediği projeleri de sıralayan Güner, özetle şunları anlattı:
- Çankaya’da 5 yıl içerisinde 10 yeni kreş yapacağız. Çocuklar için “Ekolojik kreş”, “Gece kreşi”, “Çocuk durağı”, “Oyuncak kütüphanesi”, “Bilim merkezi”, “Bilim tırı” projelerini ve “Çocuk gelişimi izleme programı”nı hayata geçireceğiz.
- Önümüzdeki 5 yılda en az 3 yeni öğrenci yurdu yapacağız. Öğrencilere ücretsiz çamaşır hizmeti sunduğumuz yeni ve ulaşılabilir çamaşırhaneler açacağız. 7/24 açık kütüphaneler kuracağız. “Çankaya’nın gençleri” uygulamasıyla öğrencilerie kültür sanat etkinliklerinden ve diğer birçok hizmetten indirimli veya tümüyle ücretsiz yararlanma imkanı sunacağız.
- Kadınların şiddete uğramayacakları, daha güvenli, daha iyi bir yaşamı tahayyül ediyoruz. Yeni bir kadın sığınma evini hayata geçireceğiz. Kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine destek sunacağız.
- Emekliler için sosyal etkinliklerin bulunacağı “Emekli Kampüsü”nü kuracaağız. Yaşlı bakım merkezilerini açacağız. “Çankaya halk lokantası” projesini hayata geçireceğiz
- Sokak hayvanları için hayvan barınağımızı modernleştirip büyüteceğiz. 7/24 hayvan ambulansını devreye sokacağız.
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