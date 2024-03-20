‘Çankaya’yı kale olarak görmüyoruz’

Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:49

Güncelleme: 20.03.2024 - 14:50

CHP’nin Çankaya Adayı Güner, önceki gün Ankara’da bir grup gazeteci ile bir araya gelerek yerel seçimlere ilişkin soruları yanıtladı ve projelerini anlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yakınlığı nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Güner, “Bu partide görev yapan pek çok MYK üyesi, milletvekili, il başkanına yakın bir ismim. Biz bir aileyiz. Elbette Genel Başkanımızla siyaseten de bir birlikteliğim söz konusu. Geçmişten bugüne olan, bundan sonra da sürecek bir yol arkadaşlığı” ifadelerini kullandı. Sokağa çıktığı ilk günden bu yana yurttaşlardan olumlu tepkiler aldığını söyleyen Güner, “Çankaya’ya CHP’nin kalesi olarak bakmıyoruz, bunun yerine Çankaya’ya vizyon belediyeciliğiyle ne katabiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz” dedi. Çankaya’da CHP oylarının TİP’in adayı İrfan Değirmenci’ye ya da başka partilere kayma ihtimali sorulan Güner, “Diğer partilerin adayları konusunda bir değerlendirme yapmayı çok doğru bulmuyorum. Bizim açımızdan Çankaya’da sorunlu bir durum zaten görünmüyor. Geçmiş dönem ittifakla aldığımız oyu biz bu dönem ittifaksız olarak almayı planlıyoruz” yanıtını verdi.

5 yıllık projeleri

Çankaya’da beş yılda yapmayı hedeflediği projeleri de sıralayan Güner, özetle şunları anlattı: