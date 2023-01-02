Ümit Özdağ'dan MHP ve Sinan Ateş iddiası

02 Ocak 2023 Pazartesi, 16:24

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cadde TV'de konuk olduğu Elifşah ile Bir Kahve programında açıklamalarda bulundu.

Özdağ, partisinin oy oranıyla ilgili soru üzerine "Anketlerde bizi 6'ıncı parti olarak gösteriyorlar. Bu doğru değil. Uzun süre görmemezlikten gelmeye çalıştılar" dedi. Özdağ, sözlerine "Şimdi bizi yüzde 3 bandında gösteriyorlar. Ama biz yüzde 9 olduğumuzu biliyoruz. MHP'nin önündeyiz ve şu an yüzde 9 bandındayız ve gelişmemiz de hızla devam ediyor" ifadeleriyle devam etti.

Özdağ, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak da "Sosyal medyada aktarılan bilgileri gördüğümüz zaman, gerçekten olağanüstü endişe verici olduğunu - kimlerin dahli olduğu açısından- görmemek mümkün değil. Ve siyasi sonuçları olacak bir suikast" değerlendirmesinde bulundu.

Olayın adli mercilerce aydınlatılacağına inandığını ve daha fazla konuşmak istemediğini söyleyen Özdağ, Ateş'e saldırı olayının failine ilişkin Twitter'da yaptığı "Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz" paylaşımı üzerine sunucunun "kim?" diye sorması karşısında da "Biz biliyoruz ama önce adaletin bulması lazım" yanıtı verdi.