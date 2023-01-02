Ali Babacan’dan ilk Sinan Ateş açıklaması: Sorumlusu iktidarın başındaki Sayın Erdoğan’dır

02 Ocak 2023 Pazartesi, 16:56

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, "Temel Haklar Eylem Planı"nı açıklarken Sinan Ateş cinayetine ilişkin de konuştu.

Hedeflerinin tam demokrasi olduğunu, tam demokrasiye giden yolun da hak ve özgürlüklerden, eşit vatandaşlıktan geçtiğini ifade eden Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de özgürlük esas, sınırlama istisna olacak. Tereddüt halinde yorum özgürlük lehine yapılacak, 85 milyonun ifade özgürlüğünü sonuna kadar koruyacağız. Demokrasimize sahip çıkmak adına basın özgürlüğünü güçlendireceğiz. Toplantı ve gösteri hakkına sahip çıkacağız. Bakın, bu sadece muhalefette sarf edilmiş bir söz değil. İktidar hedefi olarak önümüze koyuyoruz. Milletin eleştirilerine asla kulaklarımızı tıkamayacağız. Mülki idare amirlerinin, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenlenmesine ilişkin yasaklama yetkilerini kısıtlayarak, kötüye kullanılmalarının önüne geçeceğiz."

Vatandaşların özgürlük alanını genişletmenin tek amaçları olduğunu kaydeden Babacan, "Hiç merak etmeyin özgürlük, Türkiye'ye bol gelmeyecek. Özgürlük elbisesi ülkemize inşallah çok yakışacak. Türkiye'ye esaslı bir zihniyet değişimi öneriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, tüm vatandaşlarımızı kapsayan yepyeni bir yaklaşım öneriyoruz. Toplumsal barış ve eşitlik hedefliyoruz. Türk-Kürt-Arap-Laz Çerkez demeden, sağcı solcu demeden, Sünni-Alevi demeden, inançlı inançsız demeden herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye hedefliyoruz" diye konuştu.

"KİMSE ORTAMDAN CESARET ALMASIN"

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, 30 Aralık 2022'de Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan, “Ankara'da işlenen cinayet kabul edilebilir bir vaka değil. Birileri cesaret alıp bu tür işler yapıyorsa bunun tek sorumlusu iktidardır, iktidarın başındaki Sayın Erdoğan'dır. Hiç kimse ortamdan cesaret alıp Türkiye'yi geçmişin karanlıklarına götürmek gibi bir düşünceye kapılmasın. Devlet, devletlik görevini yerine getirmek zorundadır. Bu işin failleri kimse, niye olduysa bütün açıklığıyla ortaya koymak zorundadır” diye konuştu.