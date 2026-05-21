Canlı yayında birbirlerine girdiler! Cem Küçük ve Fatih Atik arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması: 'Bir duruşunuz olsun!'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı “arınma” mesajını değerlendiren yorumcu Cem Küçük ile gazeteci Fatih Atik arasında tartışma çıktı.

Atik’in mutlak butlan kararı hakkında tarih verdiği programda, Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri üzerine Küçük, “Biraz duruşunuz olsun. Bana Kılıçdaroğlu’nu savunmayın” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSU GÜNDEMDE

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yayınladığı “Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına” başlıklı video, mutlak butlan tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

TGRT’de yayımlanan “Medya Kritik” programında Kılıçdaroğlu’nun videosunu değerlendiren TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP’nin kurultay davasına ilişkin olarak, “Cuma günü mutlak butlan kararının UYAP’a yüklenmesini bekliyoruz” dedi.

"BİR DURUŞUNUZ OLSUN"

Atik’in Kılıçdaroğlu hakkındaki yorumlarından rahatsız olan Cem Küçük, beklenmedik bir çıkış yaptı.

Atik’e tepki gösteren Küçük, “Biraz duruşunuz olsun. Bana Kılıçdaroğlu’nu savunmayın. Dün Baykal gitti, iyi adam oldu; Kılıçdaroğlu gitti, iyi adam oldu. Yarın Özgür Özel gider, ona da iyi adam dersiniz" ifadelerini kullandı.