Canlı yayında ortam gerildi! Ersan Şen ile Cem Küçük arasında bir tuhaf 'İmamoğlu' tartışması: 'Puff Diddy' örneğini verdi

TGRT Haber’de yayınlanan tartışma programında, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma masaya yatırıldı.

Programa katılan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile hükümete yakın gazeteci Cem Küçük arasında sert bir tartışma yaşandı.

“DELİLİ VAR DİYORSUNUZ AMA GÖRMEK İÇİN İDDİANAME BEKLENİYOR!”

Ersan Şen, tutuklama kararlarının hukuki gerekçelerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bir yandan ‘kuvvetli suç şüphesi ve deliller var’ diyorsunuz, öte yandan ‘o delilleri görmek için iddianameyi bekleyin’ diyorsunuz. Bu çelişkidir.”

CEM KÜÇÜK’TEN İLGİNÇ KARŞILIK: “PUFF DIDDY ÖRNEĞİ”

Tartışmaya katılan yandaş gazeteci Cem Küçük ise savunma olarak ABD’li rapçi Puff Diddy’nin tutukluluğunu örnek gösterdi ve şöyle dedi:

“Puff Diddy bir yıldır tutuklu, iddianamesi daha çıkmadı.”

ERSAN ŞEN’DEN SERT YANIT: "BANA SAÇMA SAPAN ÖRNEKLER VERME!"

Bu örnek üzerine Ersan Şen tepki gösterdi:

“Bana saçma sapan örnekler verme. Türkiye’deki bir siyasi liderin tutuklanması gibi ciddi bir meseleyi, ABD'deki bir müzik yıldızının davasıyla karşılaştıramazsın.”

O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Programdaki bu tartışma sosyal medyada da gündem olurken, Ersan Şen’in tepkisi çok sayıda kullanıcı tarafından destek gördü.