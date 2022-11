Canlı yayında 'P....k' demişti: AKP'li başkana ödül gibi ceza

08 Kasım 2022 Salı, 16:30

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar geçen yıl eylül ayında konuk olarak katıldığı ERK Haber TV’de AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i eleştirmişti. Programa telefonla bağlanan AKP’li Başkan Sekmen, eleştirilerinin ardından Kırkpınar’a, ‘p….k’ diyerek hakaret etmiş ve telefonu kapatmıştı.

Yaşanan olay üzerine Kırkpınar, Sekmen hakkında suç duyurusunda bulundu ve 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Sekmen hakkındaki dava "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan açıldı. Davayı gören mahkeme, Sekmen'e 4 bin 800 TL adli para cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, program boyunca tarafların karşılıklı olarak eleştirilerde bulundukları, katılan tarafından sanığa yönelik eleştirilerin sanıkta hiddet yarattığının ve haksız tahrik içerdiğinin kabul edildiği, bu haliyle sanığın üzerine atılı suçu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."

TAZMİNAT HİÇ OLDU

Yaşanan son gelişmeyle ise İYİ Partili Kırkpınar'ın Sekmen hakkındaki suç duyurusuyla başlayan dava süreci 6 Ekim'de görülen duruşmayla karara bağlandı. Mahkeme, Sekmen'i 10 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Halktv.com.tr'den Ferit Demir'in haberine göre, mahkemenin verdiği karar Kırkpınar'ın davayı kazandığını gösterdi ancak aynı zamanda Kırkpınar'ın ailesinin açtığı tazminat davası reddedildi. Mahkeme, ailenin 9 bin 200 TL'lik vekalet bedelini ödemesine hükmetti. Böylelikle 10 bin TL tazminat ödemesi gereken Sekmen sadece 800 TL tazminat ödeyecek.

VİCDANLARDA DERİN YARA AÇTI

Mahkemenin verdiği karar sonrası açıklama yapan İYİ Partili Kırkpınar, alınan kararı şu sözlerle eleştirdi:

"Geçen yıl katılmış olduğum bir TV programında, AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in şahsıma yönelttiği terbiye dışı kelime nedeni ile adli süreci başlatmıştık. Ceza davasında, şahıs ceza almış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. O süreçten sonra, kazanırsak tamamını çeşitli vakıflara vereceğimizi söylediğimiz 1 milyon Türk Lirası tutarında tazminat davası açmıştık. Yapılan hakaret sadece kişiliğimi değil, anlam itibari ile ailemi de etkilemiş ve onlar da tazminat davası açmıştı. Her ne hikmetse ailemin davaları reddedildi. Kullandığı kelimeyi tekrarlamaktan bile imtina ediyorum. Böyle bir karar alınmasını da ayrıca hayretle karşılıyorum. Her nedense şaşırmadığımız bir şekilde ilerleyen ve sonuçlanan süreçte verilen karar, vicdanlarda derin yaralar açmıştır. Siyasi bir partiyi ve o partinin genel başkanını temsil etmenin ötesinde; babalık, kocalık, dedelik, amcalık, dayılık vs. tüm sıfatlarımı ve o sıfatların muhataplarını rencide eden bu kelimeye karşı bu tip bir karar çıkması bizleri derinden üzmüştür."

'BU DURUMU NASIL ANLATACAK?'

Mahkemenin verdiği kararı 85 milyon Türk halkının vicdanına havale ettiğini belirten Kırkpınar şöyle konuştu;

"Kullandığı terbiye dışı kelimeyi, 'Erzurum’da yöresel bir söz' diyerek pişkince savunan Mehmet Sekmen, bir sonraki seçimde kadim hemşehrilerimize bu durumu nasıl anlatacak? Seçmenin yüzüne nasıl bakacak onu merak ediyorum ve alınan bu kararı, başta Erzurum olmak üzere 85 milyon yurttaşımızın vicdanına havale ediyorum.”