Çareyi sosyal medyasını yorumlara kapatmakta buldu: Gürsel Tekin’den yorum kısıtlaması…

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na 2 Eylül’de mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in sosyal medya hesaplarında yorumlara kısıtlama getirdiği ortaya çıktı. Gürsel Tekin’in resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara yorum yapmak isteyenlerin karşısına “@gurseltekin34 adlı kullanıcının takip ettiği veya bahsettiği hesaplar yanıtlayabilir” uyarısı çıkıyor. Kayyum Tekin’in Instagram’da bulunan gurseltekin34 adlı resmi hesabında da paylaşıma yorum yapmayı düşünen kullanıcıların karşısına “bu gönderideki yorumlar sınırlandırıldı” yazısı çıkıyor. Gürsel Tekin’in facebook hesabında ise ‘şimdilik’ bir kısıtlama bulunmuyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyımı Gürsel Tekin kayyım görevlendirilmesi sonrası X ve Instagram hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlara binlerce takipçinin ağır eleştiriler getirdiği görüldü. Tekin’in resmi X hesabında 1 milyon 228 bin 245, instagram hesabında da 297 bin takipçi bulunuyor. Tekin’in kendisine yöneltilen ağır eleştiriler üzerine böyle bir kısıtlamaya gittiği üzerinde duruluyor.