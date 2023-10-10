Çarpıcı anket: Erdoğan’dan çok beğeniliyor!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 15:32

Güncelleme: 10.10.2023 - 15:32

MetroPoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir anket sonucu paylaştı. Ankette siyasetçilerin beğeni düzeyi ölçülmüş durumda.

Buna göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğenilme oranı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından geçilmiş görülüyor.

Yüzde 45.8 ile ilk sırada olan Hakan Fidan'ı, yüzde 45.4'le AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan takip ediyor.

Üçüncü sırada yüzde 43.7 ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dördüncü sırada ise yüzde 40.1'le İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor.

İmamoğlu'nu yüzde 39.1'le CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yüzde 37.1'le yedinci sırada bulunurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 35.2'yle Şimşek'in ardından geliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın beğeni oranı yüzde 32.8'ken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32.3'le dokuzuncu sırada.