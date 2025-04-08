Çarpıcı anket sonuçları! AKP ve MHP'den kopan oylar hangi partilere yöneldi?

Yayınlanma: 08.04.2025 - 13:47

Güncelleme: 08.04.2025 - 13:47

ALF Araştırma'nın gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Seçmen Panoraması" anketi, siyasi denklemin hızla değiştiğini gözler önüne serdi. CHP, yüzde 32,1'lik oranla birinci parti konumunu elde ederken, AKP, yüzde 30,7 ile ikinciliğe düştü. AKP ve MHP seçmenlerinin oy kaymalarının hangi partilere yöneldiği ise dikkat çekti.

"Türkiye’nin Seçmen Panoraması" başlığıyla yayımlanan anketin sonuçları, iktidar partisinin zayıfladığını ve muhalefet bloğunun güç kazandığını gösteriyor. CHP, yüzde 32,1'lik oranla birinci parti olarak öne çıkarken, AKP yüzde 30,7 ile ikinci sırada kaldı.

Anketin bir diğer dikkat çekici sonucu ise, AKP ve MHP seçmenlerinin oy kaymalarının hangi partilere yöneldiği oldu. AKP seçmeninin büyük bir kısmı YRP ve MHP’ye kayarken, MHP’den kopan oyların büyük bir kısmı Zafer Partisi ve CHP’ye yöneldi.

ANKET SONUÇLARI

Ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 32,1 olurken; AKP diyenlerin oranı yüzde 30,7 oldu. İki parti arasındaki farkın yüzde 1,4 olduğu görüldü.

MHP'nin oy desteği yüzde 8,5 olurken DEM Parti'nin oy desteği yüzde 8,2 oldu.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

Zafer yüzde 5,1

YRP yüzde 3,1

İYİ Parti yüzde 2,7

A Parti yüzde 2,5

BBP yüzde 2,1

TİP yüzde 1,4

YMP yüzde 1,4

Diğer yüzde 2,2