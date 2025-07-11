Casene Mağarası nerede? Casene Mağarası'nın geçmişi...

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan terör örgütü PKK, bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silah bıraktı. Silah bırakma töreni, Casene Mağarası'nda yapıldı.

Terör örgütü PKK mensuplarının silah bıraktığı Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası bölgesinde YNK peşmergelerinin olağanüstü güvenlik önlemi aldıkları gözlendi. Mağaraya giden yolda zırhlı araçlarla önlem alan peşmergeler, gazetecilerin alana girmesini engelledi. Törenin yapıldığı Casene Mağaraları bölgesinde havada helikopterlerle güvenlik önlemleri alındı.

CASENE MAĞARASI NEREDE?

Casene Mağarası, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentinde bulunuyor.

NEDEN CASENE MAĞARASI?

1923 yılında Şeyh Mahmud Hafid ve müritleri, bu mağarayı sığınak olarak kullandı. 28 Mart 1923’te “Bangi Haq” adlı ilk Kürtçe gazete Casene Mağarası'nda yayımlandı. Baas rejimi döneminde Pêşmerge tarafından sığınak olarak kullanıldı. Mağara ve çevresindeki köy, Baas hükümeti tarafından boşaltıldı ve yıkıldı.