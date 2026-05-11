'Casusluk' davasında ilk duruşma: Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakim karşısına çıkacak

"Etkin pişman” Hüseyin Gün ile onun ifadesi üzerine tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan “Casusluk” davası kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Yargılama, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de görülecek. İddianamede Gün, İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İBB Davasında “örgüt yöneticisi” iddiasına karşın tutuksuz yargılanan iş insanı Hüseyin Gün, “casusluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 Temmuz 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı.

Verdiği etkin pişmanlık ifadesinin ardından 27 Ekim 2025’te; CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kampanya Direktörü Necati Özkan ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklandı.

İLK DURUŞMA BUGÜN

Gün, İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında "siyasal casusluk" suçlamasıyla 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep eden iddianame ise 18 Şubat 2026’da İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması, bugün Silivri’de görülecek.

Yargılaması 9 Mart’ta başlayan İBB Davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan bugün “Casusluk” Davasında da hakim karşısına çıkacak ve savunma yapacak.

Öte yandan Merdan Yanardağ, tutukluluğunun yaklaşık 7. ayında ilk kez hakim karşısına çıkacak. İBB dosyasında “örgüt yöneticisi” olmasına karşın tutuksuz yargılanan ancak bu dosya kapsamında 4 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunan Hüseyin Gün’ün de bugünkü duruşmaya katılması bekleniyor.

CUMHURİYET SİLİVRİ'DEN BİLDİRİYOR...

'Casusluk' davasının ilk duruşmasında yaşananları Cumhuriyet anbean Silivri'den aktarıyor.

İşte, duruşmada dakika dakika yaşananlar...

10.05 | SALONA GİRİŞLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Casusluk davası öncesi salona girişlerde yoğunluk yaşanıyor. Mahmut Tanal, aleniyet ilkesini vurgulayarak, herkesin salona girmesi gerektiğini söyledi

İDDİANAMEDEN

Toplam 162 sayfadan oluşan iddianamenin ilk 10 sayfasında; “casusluk nedir”, “devlet sırrı nedir”, “mozaik sır teorisi nedir” gibi teorik-hukuki çerçeve yer alıyor.

Soruşturmanın; 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine başlatıldığı belirtiliyor. İddianamede Hüseyin Gün; İsrail, ABD ve İngiltere lehine çalışan, kriptolu haberleşme kullanan, uluslararası bağlantıları bulunan bir “operasyonel aktör” olarak tarif ediliyor.

İhbarda Hüseyin Gün’ün “ajanlık faaliyetleri yürüttüğü”, “seçimlerde hükümet aleyhine propaganda için finansman sağladığı” ve “kriptolu telefonlar kullandığı” öne sürülüyor. Ardından dijital materyallere el konuluyor, MASAK ve HTS incelemeleri yapılıyor.

İBB’ye ait veri tabanındaki bazı bilgilerin, mail adreslerinin ve şifrelerin “OSINT/darkweb” ortamına aktarıldığı, bu veriler üzerinden yabancı istihbarat servisleri güdümünde analizler yapıldığı ve bu süreçte kişisel verilere erişildiği ileri sürülüyor. İddianamede; İBB içindeki verilere erişim ve bunların analiz edilmesi sürecinin, Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla yürütüldüğü iddia ediliyor.

Hüseyin Gün, 23 Ekim tarihli “etkin pişmanlık” ifadesinde; Necati Özkan'ın Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve seçim kampanyası direktörü olduğunu, Necati Özkan ile seçim kampanyaları hakkında görüştüğünü, Özkan’dan aldığı veriler doğrultusunda araştırmalar yaparak bir seçim çalışması yöntemi düzenlediklerini ve önerilerde bulunduklarını, Merdan Yanardağ'ın ise bu çalışmaların basın ayağında görev aldığını iddia ediyor.

TELE 1’E KAYYIM ATANMIŞ DAHA SONRA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasının hemen ardından 24 Ekim 2025’te TELE 1’e kayyım atandı. Resmi Gazete'nin 25 Nisan tarihli kararına göre kanal, Yanardağ henüz hakim karşısına dahi çıkmadan, 28 milyon liraya açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı.

“SEPETLEDİĞİMİZ BEYEFENDİ…”

İBB Davasında 18. duruşma gününde, tutuklu isimlerden İBB Dijital Yayınlar Koordinatörü Ulaş Yılmaz’ın savunmasının ardından soru sormak için söz alan Necati Özkan, bir sunum sonrası Hüseyin Gün’den “memnun kalmadıklarını” belirterek, “Amiyane tabirle ‘sepetlediğimiz’ bir beyefendi, şu anda bizim ‘yöneticimiz’ olarak buraya konduruldu” ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz ise “Evet, projesi tırttı” diye karşılık vermişti. Ekrem İmamoğlu da sorduğu sorular sırasında Gün hakkında benzer eleştirilerde bulunmuştu.

UZMAN GÖRÜŞÜ DE DOSYADA

Necati Özkan’ın avukatı Erkam Erdem, Adli Bilişim Mühendisi ve Adli Bilirkişi uzmanına, iddianameyle ilgili teknik uzman mütalaası hazırlattı. Uzman görüşünde, inceleme konusu e-posta ve şifrelerin, İBB bilgi sistemlerinden ele geçirilmediği, verilerin bazı İBB çalışanlarının kişisel olarak üye oldukları internet sitelerinde yaşanan küresel veri sızıntılarından kaynaklandığı ifade edildi.