Casusluk soruşturmasının merkezindeki Hüseyin Gün'ün ifadelerinde değişen avukat detayı: İlk ifadedeki avukatlar, etkin pişmanlık ifadesine çağrılmamış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın pazar gecesi tutuklandığı 'casusluk soruşturmasına' dair tartışmalar sürüyor.

Soruşturmanın merkezindeki isim Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanmış, 25 Ekim'de ise Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile ilgili soruları yanıtladığı bir etkin pişmanlık ifadesi vermişti. Gün'ün tutuklanmadan bir gün önce, 3 Temmuz'da emniyette verdiği ifadede ilginç detaylara rastlandı.

Gün'ün 3 Temmuz'da emniyette verdiği ilk ifadede kendisini savunmak üzere iki kadın avukatın müdafii olarak yer aldığı görülürken 25 Ekim'deki etkin pişmanlık ifadesinde ise yalnızca bir erkek avukatın yer alması dikkat çekti.

İFADEYE ÇAĞRILMAMIŞLAR

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, 3 Temmuz'daki ilk ifadede yer alan avukatlar, çevresinin yönlendirmesi üzerine Gün'ün talebi sonrası müdafii olarak ifadede yer aldı. Ancak söz konusu avukatlar, Gün'ün 25 Ekim'deki etkin pişmanlık ifadesi için Gün tarafından davet edilmedi.

İKİNCİ AVUKAT SAVUNMA YAPMADI

Öte yandan 3 Temmuz'daki ilk ifadede Gün'ün müdafii olarak yer alan iki kadın avukat ortak söz alarak savunma yaparken 25 Ekim'de alınan ikinci ifadede bulunan erkek avukatın ise söz almaması, ifade tutanağında herhangi bir beyanının bulunmaması dikkat çekti.

İLK İFADEDE İMAMOĞLU VE ÖZKAN SORULMAMIŞ

Gün'e ayrıca, 25 Ekim'de verdiği son etkin pişmanlık ifadesinde Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile ilgili çeşitli sorular sorulurken ilk ifadesinde ne İmamoğlu ne de Özkan hakkında herhangi bir soru yöneltilmediği ortaya çıktı.