Çelik bir kez daha seçildi

YSK’nin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’i kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, kongrenin durdurulmasını talebini reddetmesinin ardından yapılan kongre tek aday olarak katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in konuşmasıyla başladı.

‘ER MEYDANI BURASI’

Çelik, mahkeme kararıyla yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile ilgili de ilk kez konuştu. Çelik, Tekin’e yönelik “Şu kadar yıllık CHP’liyim’ diyerek olmaz. İşte er meydanı burası. İşte minder burada. Varsa kendinize güveniniz, varsa cesaretiniz gelin buyurun aday olun, yarışalım. Gaz sıkıp insanları yaralamakla CHP’li olunmaz” çağrısında bulundu. İktidarın amacının “CHP’yi kavgalı göstermek” olduğunu söyleyen Çelik, “O ceberut iktidarın ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Onların bütün darbe girişimlerini nasıl püskürteceğimizi de Genel başkanımız Özgür Özel öncülüğünde parti yöneticilerimiz olarak çok iyi biliyoruz. İstanbul’dan geldiler İstanbul’dan gidecekler” ifadelerini kullandı. CHP genel başkan Yardımcılarından Gökhan Günaydın, Çelik’in konuşmasının ardından divan kurulu başkanı seçildi. Sabah saatlerinde olağan Manisa il kongresine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise saat 16.00 sıralarında İstanbul’da kongrenin düzenlendiği merkeze geldi. Partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Özel, alana girdikten kısa süre sonra tutuklu İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kongreye gönderdiği mesaj okundu. Partililere seslenen Özel, Türkiye’nin kritik bir dönemden geçtiğini belirterek “Biz bir adım arkaya gidersek bu ülkeyi yüz yıl geriye götürecekler. Bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. Susmayacağız, geri adım atmayacağız, asla eğilmeyeceğiz” diyerek iktidarı sert sözlerle eleştirdi.