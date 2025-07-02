Cem Aydın'dan Saraçhane'de yaralanan genci hastanede ziyaret etti

İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Saraçhane Meydanı’nda miting düzenlendi.

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” çağrısıyla gerçekleşen buluşmaya yurttaş yoğun ilgi gösterdi. Miting sırasında yaşanan kavgada 1283 Türk Gençlik Platformu Kurucusu Fırat Baran Önder bıçakla yaralandı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, yaralanan Önder’i mitingden hemen sonra tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

''TEDAVİ SÜRECİNİN TAKİPÇİSİYİZ''

Cem Aydın, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Saraçhane buluşmamız sırasında yaralanan arkadaşımız Fırat Baran Önder’i hastanede ziyaret ettim. Kendisinin bilinci açık, durumu iyiye gidiyor. Bir an önce sağlığına kavuşması için hem ailesinin hem de arkadaşlarının yanındayız. Tedavi sürecinin takipçisiyiz. Hepimize geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.