Cem Küçük bu sefer saat de verdi: 'İBB'ye kayyum atanmalı'

11.11.2025 23:09:00
Haber Merkezi
İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, canlı yayında İBB'ye 'kayyum' çağrısı yaptı.

İBB iddianamesi 237 gün sonra hazırlandı.

Söz konusu iddianameyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek basın toplantısıyla duyurdu. İddianamede tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, canlı yayında İBB'ye 'kayyum' çağrısı yaptı.

TGRT'de konuşan Küçük "Bu iddianameyi gördükten sonra İBB'ye yarın sabah 7'de Sayın Ali Yerlikaya kayyum atamalı" ifadelerini kullandı.

