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Cem Küçük’ten yeni iddia: ‘Af çıkacağını düşünüyorum’

Cem Küçük’ten yeni iddia: ‘Af çıkacağını düşünüyorum’

12.07.2025 23:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cem Küçük’ten yeni iddia: ‘Af çıkacağını düşünüyorum’

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, Ekol TV'de katıldığı programda, terör örögütü PKK'nın silah bırakmasından sonraki sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İBB operasyonları önden duyurmasıyla ünlenen Küçük, PKK'nin tamamen silah bırakması durumunda, savunma harcamalarında ciddi bir dönüşüm yaşanabileceğini vurgulayarak, Ar-Ge ve savunma sanayiine daha fazla kaynak aktarılmasının önünün açılabileceğini vurguladı.

Profesyonel orduya geçiş sürecinin hızlanabileceğine dikkat çeken Küçük, zorunlu askerlik süresinin 6 aydan 1-2 aya kadar düşebileceğini iddia etti.

"GENEL AF ÇIKABİLİR"

Terör örgütünün silah bırakmasıyla daha fazla tartışılmaya başlanan "genel af" tartışmalarıyla ilgili de konuşan Küçük, "PKK silah bırakıyorsa hayatın gerçeğidir, affı çıkarmak lazım. Af çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

 

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