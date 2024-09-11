Cemaate karşı uyardı, sürgün edildi

Yayınlanma: 11.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2024 - 04:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde bando yarbay rütbesinde görev yapan bir subay, ordu içinde dini vaaz veren bir cemaat yapılanması hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Subay başvrusunda “Menzil tarikatı ya da başka bir paralel yapı kapsamında davranılarak tarafıma karşı mobbing olarak hareket edildiğini düşünmekteyim. Konu ile gerekli disiplin incelemesinin yapılarak ismi geçen personeller hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasını arz ederim” ifadelerini kullandı. Subay, dilekçesi sonrası Şırnak’a isteği dışında tayin edilmişti. Subayın bando takımından olduğu halde Şırnak 23. Tümen Komutanlığı Din İşleri Şube Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak atandığı ortaya çıktı. Cumhuriyet’e konuşan emekli asker Avukat Cihan Arık yaşananlara tepki gösterdi.

‘TSK AYNI HATAYI KALDIRAMAZ’

Yarbayın cemaat uzantılarını uyardığında "Sen fıkıh bilmiyorsun, cahilsin” yanıtı aldığını belirten Arık, “Takdir edileceği yerde cezalandırıldı. Yarbaya kendi alanıyla hiçbir alakası olmayan din işleri şube müdürlüğüne yollanarak ‘Git fıkıh öğren’ mi denilmek isteniyor?” dedi.

TSK’nin cemaatlerin güç savaşında savaş alanına dönüştürüldüğüne dikkat çeken Arık, sözlerine şöyle devam etti: “Geçmişte ordunun siyasallaşması ‘Balkan Faciası’ yaşanmasına neden oldu. Öyle ki yenilgi sonrası yüksek rütbeli subaylar harekete geçmiş ve 10 Ekim 1913 tarihinde “askerlerin siyasetle iştigalini men’eden kanun‘u çıkarılmıştı. Aynı yaklaşımın ağır sonuçlarından birisini 15 Temmuz’da yaşadık. TSK böyle bir hatayı daha kaldıramaz, yanlıştan bir an önce dönülmeli.”