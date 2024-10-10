Cemaatlere bağlı vakıf ve derneklerin sayısı artıyor

Yayınlanma: 10.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2024 - 04:00

Tarikat ve cemaatlere bağlı vakıf ve derneklerin sayısı giderek artıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kararına göre, İstanbul ve Adıyaman’da iki gerici vakıf daha kuruldu. İstanbul’da “Gönülden Gönüle Eğitim ve Topluma Hizmet Vakfı” isimli bir vakıf kuruldu. Vakfın amacı sosyal dayanışmayı artırmak, iklim değişikliği, ekolojik tarım, çevre ve doğanın korunması, yenilenebilir enerji ve teknoloji konularında çalışma yapacağı ifade edildi. Vakfın sona ermesi halinde ise mal ve hakların devrinin İlim Yayma Vakfı’na yapılacağı söylendi.

Adıyaman’da kurulan Sofi Hasan İlim İrfan Vakfı adında bir vakıf kuruldu. Bu vakfın amaçları arasında ise eğitim, öğretim ve ilmi faaliyetlere destek olunacağı belirtildi. Vakfın sona ermesi halinde ise mal ve hakların devrinin Gerger Tevhid Derneği’ne aktarılacağı ifade edildi.