Cemal Enginyurt: "İçişleri Bakanı siber suçlara 500 kişi işe almış. Siber olunca mevzu değişiyor, yine kimler dinlenecek?"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu siber suçlar bölümüne 500 kişi işe almış. İstihdam etmek güzel bir iş. Lakin merak ettim. KPSS ile mi aldın? Özel kadro mu verdin? Mülakatla mı seçtin? Siber olunca mevzu değişiyor, yine kimler dinlenecek? Kimlere kaset kumpası kurulacak” dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 22:00
Cemal Enginyurt:
Abone Ol google-news

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından emniyet siber suçlar birimine 500 kişi alındığı iddiasını gündeme getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştiren Enginyurt, "İçişleri Bakanı siber suçlara 500 kişi işe almış. Siber olunca mevzu değişiyor, yine kimler dinlenecek? Kimlere kaset kumpası kurulacak" ifadelerine yer verdi.

"ÖZEL KADRO MU VERDİN?"

Enginyurt’un açıklaması şöyle:

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu siber suçlar bölümüne 500 kişi işe almış. İstihdam etmek güzel bir iş. Lakin merak ettim KPSS ile mi aldın? Özel kadro mu verdin? Mülakatla mı seçtin? Siber olunca mevzu değişiyor, yine kimler dinlenecek? Kimlere kaset kumpası kurulacak?

Demokrat Parti Cemal Enginyurt Süleyman Soylu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler