Cemal Enginyurt'tan, Mehmet Uçum'a 'seçim tarihi' yanıtı: 'Ayar verme işini geç artık!'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim tarihi için önerdiği 16 Nisan 2028 tarihi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Uçum, "Önümüzdeki genel seçimler için önerdiğimiz 16 Nisan 2028 tarihi siyasi ve sosyal manasıyla bir 'erken seçim' tarihi değildir. Zamanında yapılacak seçimin sadece üç hafta öne alınmasıdır" dedi.

Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine ilişkin de, "Derin manalar içeren destekleyici görüşünün kıymeti tartışılamaz" değerlendirmesinde bulundu.

CEMAL ENGİNYURT'TAN TEPKİ: 'HADSİZLİK ETME!'

Başdanışman Uçum'un "seçim tarihi" çıkışına, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan sert yanıt geldi.

X'ten bir paylaşım yapan Enginyurt, "Mehmet Uçum denilen Saraydan esintiler yayıncısı seçim tarihini vermeye devam ediyor. Mehmet Uçum hadsizlik etme! Seçim kararını TBMM alır. Ayar verme işini geç artık. Çok sevimsiz oluyorsun" ifadelerini kullandı.