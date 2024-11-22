Cemil Tugay: Belediye yatırımlarını engellemeye çalışıyorlar

Yayınlanma: 22.11.2024 - 12:09

Güncelleme: 22.11.2024 - 12:09

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir’in güncel sorunlarına ve belediyenin bu sorunlarla ilgili çalışmalarına dair kapsamlı açıklamalarda bulundu. Tugay, trafik, liman projeleri, enerji yatırımları ve AKP iktidarının İzmir’e yönelik politikasını eleştirdi.

“İKİNCİ ÇEVRE YOLU PROJESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Tugay, trafik sorununun çözümünde ikinci çevre yolunun önemine değinerek, “Bu proje yıllardır gündemde ancak bir ilerleme kaydedilmiyor. Hükümet bu konunun ciddiyetini kabul etmeli ve çalışmalara başlamalı. Şu anda bu konuda herhangi bir adım atılmış değil” dedi.

“İZMİR LİMANI VE ÇANDARLI LİMANI HAREKETE GEÇMELİ”

İzmir Limanı’nın her geçen yıl kapasitesini kaybettiğini belirten Tugay, altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Çandarlı Limanı’nın ise kötü bir projelendirme ve imalatla başladığını söyleyen Tugay, “Bu proje durmuş durumda ve düzeltmeye yönelik bir çalışma yok. İzmir’in ekonomik potansiyelini artırmak için liman yatırımları şart” ifadelerini kullandı.

“DEVLET YATIRIMDA GERİ KALIYOR”

Tugay, devletin demiryolu altyapısına yeterli kaynak ayırmadığını ve vatandaşların ulaşım maliyetlerini artıran zamlar yaptığını dile getirdi. “Yüzde 300 zam inanılmaz bir rakam. Belediyelerin sırtına yük bindirerek yatırımları engellemeye çalışıyorlar” dedi.

“DOĞAL ALANLAR VE ÇEVRE KORUNMALI”

İzmir’in doğal yapısını tehdit eden madencilik faaliyetlerini ve enerji yatırımlarını eleştiren Tugay, tarım alanlarının ve doğal yaşamın korunması gerektiğini söyledi. “İhtiyacımız olan yatırımlar yapılmıyor, ama çevreyi bozacak projelere izin veriliyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

“HALKIMIZA SÖZÜMÜZ VAR”

Belediye olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Tugay, “Körfezi temizleyeceğiz, trafik sorununu çözeceğiz, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerini hayata geçireceğiz. Karşıyaka Stadı’nı da biz yapacağız. Bizi durduramayacaklar” dedi. Tugay, İzmir halkının onurlu duruşuna vurgu yaparak, “Kimse başını öne eğmesin. Hep birlikte başaracağız” dedi.

“GEDİZ’İN TEMİZLENMESİ İÇİN YETKİ BELEDİYELERE VERİLMELİ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir’in çevre sorunlarına dikkat çekerken Gediz Nehri’nin temizlenmesi konusunda yetki eksikliğine vurgu yaptı. Tugay, mevcut düzenlemelerin belediyelerin müdahale alanını kısıtladığını belirtti. Başjan Tugay, Gediz Nehri’nin sanayi atıkları nedeniyle ciddi bir kirlilikle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “Gediz’in temizlenmesi için yetkinin belediyelere verilmesi muhteşem bir adım olur. Ancak geçmiş deneyimlerimiz bu konuda umutlu olmamızı zorlaştırıyor. İzmir Limanı’na gelen yük gemilerinin atıklarını kontrol etme yetkisi dahi büyükşehir belediyemize verilmedi. Gediz’in denetlenmesiyle ilgili yetkinin de belediyelere devredileceğini sanmıyorum” dedi.

“BELEDİYELERİN ÇEVREYİ KORUMA YETKİSİ GENİŞLETİLMELİ”

Belediyelerin çevre kirliliğiyle mücadelede daha etkin bir rol oynaması gerektiğini belirten Tugay, “Sanayi kuruluşlarının Gediz’e atık bırakmasını engellemek için belediyeler yetkilendirilmeli. Şu anda bu yetki Ege Belediyeler Birliği’ne verilmesi gündemde, ancak sonuç alabilmek için yerel yönetimlerin doğrudan yetkilendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“İZMİR HALKI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM”

Tugay, İzmir’in Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerinden biri olmaya devam edeceğini belirterek, “İzmir, insanların yaşamak istediği şehir olmaya devam edecek. Halkımız gerçekleri anlamalı ve bu sorunları çözmek için hep birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.