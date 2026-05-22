Cemil Tugay'dan Kılıçdaroğlu ve ekibine zehir zemberek sözler: 'Koca birer utançmışsınız, bir gram hakkımı helal etmiyorum!'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nı iptali ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki yönetimin görevi devralmasına yönelik verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP örgütlerinde tepkiler devam ediyor.

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın çağrısıyla partililer ve yurttaşlar saat 18.30’da CHP İzmir İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

Programa İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanı, ilçe örgütü temsilcisi ve yurttaşın katılırken “Dayanışma ve butlanı tanımıyoruz” buluşmasında, butlan kararına tepki sesleri yükseldi.

TUGAY: BASKIYA VE ZULME MARUZ KALDIK

Yaşananları iktidarın zulmü olarak nitelendiren İZBB Başkanı Tugay, şöyle konuştu:

“Zaman zaman isyan ediyorum. Yaşadığımız bu kısacık ömürde bizlere gün yüzü göstermemek için elinden geleni yapan, pek çok insanın baskısına ve zulmüne maruz kaldık. Bu ülke uzun zamandır birilerinin milleti kandırması, ellerinden haklarını alması, onların dayanışmalarını bozmak üzere çalışanların eziyetine maruz kaldılar.

CHP’ye yapılan bu hukuksuz iş, geriye doğru baktığınızda başka siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, bu toplumun demokrat düşünceli, aydın düşünceli pek çok insanına yapıldı. Asıl onlar oldu. Gizli köşelerde ya da cezaevlerinde çok ağır işkencelere maruz kalanlar oldu. Ama bence en büyük eziyeti bu ülkenin emek harcayan, iyi niyetli, bu ülkedeki herkesin iyiliğini isteyen insanlarına yaptılar. Bugün de bu işkencenin farklı bir boyutunu yaşıyoruz.

Ben, bugün CHP’nin başına kayyum atamayı yasallaştırmaya çalışanlara baktığım zaman şunu görüyorum: Baktılar ki CHP’de şöyle bir hareket var: Toplumun muhalif olan diğer kesimleri ile uzlaşabilecek bir yapıya döndü. Birileri de baktı ki bu işin sonu iyiye gitmiyor. Bu iş böyle algı çalışmalarıyla, satın alınmış medyalarda, sosyal medyadaki trol ordularıyla, onların o algı operasyonlarıyla hallolmayacak. Baktılar ki millet uyanıyor, korktular bunlardan. Uyanma vakti.”

“EN FAŞİST REJİMLERDE BÖYLE SAÇMALIK YOK”

Kurultaya itirazın zamanına dikkat çeken Tugay, “‘CHP’nin kurultayında usulsüzlük oldu, böyle tüzük şey oldu...’ diye 2 senedir gündeme geliyor. Kurultay oldu ve sonucunu bütün resmi makamlar onayladılar. O günlerde gıkını çıkarmadı kimse. Sonra birdenbire birileri çıktı ‘bu kurultayda şöyle usulsüzlük var, yok bilmem ne var’ diye konuşmaya başladılar. Dedik ki, ‘Kardeşim, bir yerde bir yanlış vardıysa, siz onu gördüyseniz, o kurultay olduğunda deseydiniz, zaten herkes her türlü incelemeyi yapardı ve gerçekten bir şey varsa hemen de ortaya çıkardı.’ Bir şaibe yarattınız. Olmayan bir şeyi işte sahip olduğunuz o medyayla, sosyal medyayla falan sürekli işleyerek insanlara gerçekmiş gibi anlatmaya başladınız. Bu millete bu kadar akılsız muamelesi yapılmaz, bu milletin aklıyla alay edilmez. Bu kadarını yapacaklarına inanamadık. En faşist rejimlerde bile böyle bir saçmalık bulamazsınız” dedi.

‘UTANMADAN O BİNALARDA NASIL DURACAKSINIZ?’

Kılıçdaroğlu ve ekibine yüklenen Tugay, “Hepimizin en çok kahrolduğu şeylerden birisi şudur: Siyaseti kendi çıkarı için yapan, altındaki koltuk gitti diye, sahip olduğu imtiyaz gitti diye onun derdine düşen; dilinde demokrat, sözünde siyaset ama damarında ahlaksızlık olan bazı insanlar... Biz o insanların sözüne inanmıştık. Biz onlar için oy istemiştik, yoldaş sanmıştık. Koca birer yalanmışsınız. Koca birer utançmışsınız” diye konuştu.

Tugay’ın konuşmasının bu bölümünden alanda bulunan yurttaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attılar.

“KİMİNLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORSUNUZ”

Sözlerine devam eden Tugay, şunları söyledi:

“Bu milletin yüreğinde öylesine acı bir yara yarattınız ki! Çünkü milyonlarca insan gittiler ve size o sandıklarda oy verdiler. Bunlarla iş birliği yapın diye mi bu partiyi bu hale düşürün diye mi oy verdiler size? Hangi vicdanla kabul ediyorsunuz bunu? Hangi yüzle gideceksiniz ve o koltuklarda kendi hakkınızmış gibi oturacaksınız! Bunu içinize nasıl sindireceksiniz, utanmadan o binalarda nasıl duracaksınız? Utanmadan ben burada bir yöneticiyim diye nasıl diyeceksiniz? Siz kime hizmet ediyorsunuz? Kiminle iş birliği yapıyorsunuz?"

“BİZİ ALDATMIŞSINIZ”

"Tarihin en büyük ihanetlerinden birini yaşıyor bu millet. Tarihin en büyük ihanetlerinden, hıyanetlerinden birini yaşıyor bu millet. Kılıktan kılığa girmiş, bizleri kendine inandırmış o insanlar yaşatıyorlar bize bunu. Bizi aldatmışsınız. Bize yalan söylemişsiniz. Son nefesimi verdiğim ana kadar sizlere bir gram hakkımı helal etmiyorum! Size ve iş birlikçilerinize hakkımı helal etmiyorum. Utanmazca yapıyorsunuz bunu. Hepimizi, hepimizi küçük görerek yapıyorsunuz bunu.

İş birliği yaptığınız insanların kötülüklerini normalleştirerek yapıyorsunuz bunu. Bunu hak etmiyor bu millet, bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor. CHP’nin Genel Merkez binasını elinden zorla alabilirsiniz. Gelip bu il binalarına çökebilirsiniz. Ama bizim gücümüz bu binalardan gelmiyor ki! Bizim gücümüz içimizdeki inançtan geliyor. Haklılığımızdan geliyor.”