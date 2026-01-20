Cemıl Tugay'dan 'Menzil' tepkisi: 'Umuyorum devletimiz takip ediyordur'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.01.2026 15:14:00
İZMİR / Cumhuriyet
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar'da Menzil cemaatinin düzenlediği gövde gösterisi için "Böyle bir toplantı izinli mi yapıldı? Eğer değilse bu adli idari makamların, emniyetin bir açıklama yapması gereken bir durum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menzil cemaatinin 'şeyh'i Muhammed Saki Erol’un İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaptığı 'tövbe mitingini'ne tepki gösterdi.

Emniyeti göreve çağıran Tugay, “Hukuki olarak bu yapılanmanın karşılığı nedir? Bunun açıklanması lazım. Neyi amaçlıyor? Böyle bir toplantı izinli mi yapıldı? Yani eğer değilse bu adli idari makamların, emniyetin bir açıklama yapması gereken bir durum. Biz insanların inanç özgürlüğünün sonuna kadar yanındayız. Hiç kimsenin inancıyla ilgili bir sorunumuz yok. Ne benim ne CHP’nin böyle bir şeyimiz yok. Bütün insanların özgürce kendi inançlarını yaşaması taraftarıyız. Ama ülkemiz laik, demokratik bir cumhuriyettir. Laik bir ülkede laiklik karşıtı bir yapılanmanın nasıl tehlikelerinin olacağını ülkemiz yaşayarak gördü. Yani umuyorum burada devletimiz bu tür şeyleri de yakından takip ediyordur ve herhangi bir yanlış şey yapılmasına izin vermez" dedi.

"PROVOKASYON MU DİYE DÜŞÜNDÜM"

Tugay sözlerine şöyle devam etti:

"Ben İzmir halkının genel olarak cumhuriyetçi ve laik tavrı olduğunu bildiğim için hani bunu bir acaba provokasyon olabilir mi?' diye düşündüm. Bu tür tartışmalar içerisine girmemek gerekir. Çünkü inanç üzerinden insanları kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Yıllardır bunun siyaseti yapıldı. Bizim partimizin geçmişte de bugün de pek çok yöneticisi dindar insanlardır. Dinine bağlı insanlardır, ahlaklı insanlardır. CHP’nin inançla bir sorunu yok. Bugün hele bununla ilgili kimse tek kelime edemez ama yani devletin düzenini değiştirmek, laikliği bozmak için, yıkmak için yapılan bir şey varsa dedim ya bunu yakın zamanda bizzat herkes yaşayarak gördü. Sonuçların ne olduğunu da biliyoruz. O nedenle dikkatli olunması gerekir. Yani bize düşen bir şey şu aşamada yok. Laiklik herkes için kıymetli. Herkes için çok kıymetli. Bunu unutmasın diye. İnanç sahibi insanların inançlarını özgür yaşaması için de gerekiyor.” 

