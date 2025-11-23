Cemil Tugay'dan 'suça sürüklenen çocuklar' sorusuna yanıt: 'Arkada yatan nedeni ortadan kaldırmamız gerekiyor'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Çocuk Meclisi 2025-2026 Dönemi’nin açılış toplantısına katıldı.

Kültürpark’taki meclis toplantı salonunda düzenlenen buluşmada açılış konuşmaları öncesinde çocuk hakları ve çocuk meclisi çalışmalarını içeren videoların gösterimi yapıldı.

İzmir’de yaşayan 9-14 yaş arası 199 üyenin katılımıyla oluşan Çocuk Meclisi’nin toplantısı kapsamında “Söz Çocukta” oturumu da gerçekleşti.

Ayrıca Başkan Tugay’ın mecliste görev alan her çocuğa mektup yollayarak çalışmalarında başarılar dilediği mektup toplantıda gündeme geldi. Çocuklar Başkan Tugay’ın başarı dilekleri için teşekkürlerini aktardı. Başkan Tugay’a Çocuk Meclisi üyeleri tarafından İzmir Haritası içindeki parmak izlerinin yer aldığı “İzmir’de Çocuk İzi Var” temalı tablo hediye edildi.

ÇOCUK DOSTU KENT

Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yer aldığı toplantının açılışını yapan ve Çocuk Meclisi çalışmalarını anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Deniz Kesimler Çakal “Çocukların kent yönetimine aktif katılımını sağlamak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların bugünün özneleri ve söz sahibi bireyler olduğuna inanıyoruz. Her yaştan çocuğun haklarını gözeterek hak temelli çalışmalar yürütüyoruz. Çocukların kentte daha görünür olduğu bir model için çalışıyoruz. Daha adil, daha renkli ve daha çocuk dostu bir İzmir’i inşa etmek istiyoruz” diye konuştu.

ZEYNEP TALAY: HAKLARINA ULAŞAMAYAN TÜM ÇOCUKLAR İÇİN VARIZ

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nün önemine değinen Çocuk Meclisi Üyesi Zeynep Talay ise şunları söyledi:

“Çocuk haklarını özgürce konuşabildiğim için çok mutluyum. Ama ülkemizde ve dünyada bazı çocuklar okula gidemiyor, bazıları savaşlar nedeniyle hayatlarını kaybediyor, bazıları erken yaşta evlendiriliyor, bazı çocuklar ise oyun oynamaları gerekirken çalışmak zorunda kalıyor. Tam da bu yüzden fikirlerimizi ifade edebildiğimiz, haklarımızı öğrendiğimiz Çocuk Meclisi çok önemli. Burada sadece kendi sesimiz için değil, haklarına ulaşamayan tüm çocuklar için varız.

Çocuk Meclisi’ni ülkemize yaymak ve çocukların baskı altında kalmadan yaşayabilmelerini istiyoruz. Tüm çocuklar eşittir ve eşit haklara sahiptir. Bizler bağımsızlığını Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı’yla kazanmış bir halkız. Ata’mızın çocuklara karşı olan inancını, sevgisini ve güvenini bilerek birlikte mücadele etmeyi sürdüreceğiz”.

süleyman sertkaya: tüm çocukların hakları için çalışmak zorundayız

Çocuk Meclisi Üyesi Burak Süleyman Sertkaya da “Çocuk olmak merak etmek, soru sormak, geleceğe umutla bakmak demektir. Biz çocukların da hayalleri var. Çocukların hakları korunmalı. Güvende olmayı, eğitim hakkı, kendimizi özgürce ifade etmeyi, oyun oynamayı hak ediyoruz. Bugün burada olmamız da sesimizin duyulduğunun göstergesi. İzmir’de çocuk olmak özgür hissetmek demek. Sokaklarıyla, okullarıyla bize nefes aldıran bir şehirde yaşamak demek ama her çocuk benim kadar şanslı olmayabilir. İzmir Çocuk Meclisi olarak tüm çocukların hakları için çalışmak zorundayız. Biz geleceğiz. Çocukların seslerinin daha fazla duyulduğu bir İzmir için çalışacağız” diye konuştu.

CEMİL TUGAY: BAZI ŞEYLER İÇİN ŞİMDİDEN ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPMALISINIZ

Çocukları dinledikten sonra kürsüye gelen Cemil Tugay şöyle konuştu:

“Sabırsızlıkla bugünü bekliyordum. Sizlerin neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Sizler her biriniz birer bireysiniz. Çocuk olmanız fark etmiyor. Dünyadaki bütün insanlar çocuktu ve sonra büyüdüler. Siz de büyüyeceksiniz. Sizler her biriniz özelsiniz. Çok iyi bir yaşamı hak ediyorsunuz. Güzel bir yaşam yaşamanız gerekiyor. Başkalarına sorumluluk düşüyor ama size de görev düşüyor.

Önce kendinize, sonra sevdiklerinize, ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza, mahallenize, şehrinize, ülkenize ve dünyaya sahip çıkmanız gerekiyor. Bunların hepsi size ait. Önümüzdeki aylarda, yıllarda, dünya güzel olsun, her şeyi iyi olsun istiyorsanız, bazı şeyler için şimdiden üzerinize düşeni yapmalısınız. Sizler bu şehirdeki çocukları temsil edenlersiniz. Onlar adına burada konuşuyorsunuz, ben de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri dinlemek istiyorum”.

ÇOCUKLAR SORDU, TUGAY CEVAPLADI

Başkan Tugay konuşmasının ardından sözü çocuklara verdi. Toplantının bu bölümünde çocuklar kente dair görüş ve önerilerini doğrudan Başkan Tugay’a iletti.

Başkan Tugay, ağaçlandırmayla ilgili talep için “Herhangi bir bölgede ağaçlandırma çalışması yapmak isterseniz fidan desteğinde bulunuruz” dedi.

Yapay zeka ve iletişim üzerinden aktarılan projeye sıcak baktığını ifade eden Başkan Tugay, İzmirlilerin Büyükşehir Belediyesi’ne talep ve şikayetlerini iletebilmeleri için yapay zeka temelli şikayet bildirme sistemlerinin kurulabileceğini belirtti.

Mahallelerdeki oyun parklarının tamiratları üzerinden gelen taleplere dair konuşan Başkan Tugay, ortak mekanların daha dikkatli kullanılması gerektiğini belirterek “Bunları düzeltmek bizim görevimiz, bu yönde çalışmaları yapıyoruz ve yapacağız” dedi. Başkan Tugay, hasta ağaçlarla ilgili hassasiyetlerini ileten çocuklara “Tedaviler yapılıyor ve ağaçlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“DOĞRULARIN YAPILMASI İÇİN MÜCADELE EDİLMESİ LAZIM”

Cemil Tugay “Suça sürüklenen çocuklar hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“İnsanlar birbirine kaba davranıyor. Biraz gülümsemek, günaydın demek önemli. Yüzünde gülümseme olan insana herkes iyi bakar. Hayatınız boyunca olabildiğince gülümsemeye çalışın. Ülkemizde ve dünyada çok sayıda çocuk maalesef bugün suça itilmiş durumda ama onları kurtarmak hepimizin görevi. Onlara kötü insan, suçlu demeden bu durumun arkada bir nedeni olduğunu hatırlayıp o nedeni ortadan kaldırmamız gerekiyor.

Sizlerin içinden belediye başkanları, milletvekilleri çıkacak. Sizler çok önemli konumlara geleceksiniz. Doğruları yapmayı, doğruların yapılması için mücadele etmeyi tercih etmeniz lazım. Pozitif insanlar olmanız lazım. Ne iş yaparsanız yapın bilime göre davranmanız lazım”.