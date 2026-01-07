Cemil Tugay: DSİ yeni kuyulara izin vermiyor, baraj da yapmıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir’in su sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tugay, su krizi konusunda Bakanlıktan ve DSİ’den onay beklediklerini ama bir adım atmadıklarını belirterek AKP’den gelen "yatırım yok" eleştirilerine yanıt verdi.

Tugay, “Biz deniz suyu arıtma tesisi için bir yer belirledik. Onun başvurusunu da yaptık. Bakanlıktan haber bekliyoruz. Onun dışında bazı yeraltı su kaynaklarından su halletmek istiyoruz. Onun için de DSİ’nin izin vermesini bekliyoruz. DSİ şu anda yeni kuyular açmamıza da izin vermiyor, baraj da yapmıyorlar. Deniz suyu arıtmayla ilgili de yine bakanlığın alanı bize tahsis etmesi ve daha sonra ruhsat vermesi gerekiyor. Onu da bekliyoruz. Bir sayın milletvekili demiş ya ‘bakanlıktan bekledikleri bir şey yok’ diye. Sadece bu konuda bile üç tane şey söyledim. Önümüzdeki yıllarda yağmurun az yağacağı, kuraklığın süreceği açık. Problemi bu açıdan artacağı kesin. Ama ne olursa olsun, burası bizim yaşam alanımız. Dolayısıyla elimizdeki kaynağı en verimli, en mantıklı şekilde kullanarak hem tarım yapmamız, hem sanayi işletmelerini devam ettirmemiz, hem de şehirdeki içme suyu ve hijyen suyu ihtiyacını karşılamamız lazım. Bunun için hem yoğun çalışıyoruz, hem bugün hem de yarın üzerimize düşeni yapmaya hazır olacağız” dedi.