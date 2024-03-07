Cemil Tugay: İzmir’i parsel parsel satanlardan koruyacağız

Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:35

Güncelleme: 07.03.2024 - 11:35

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Narlıdere Seçim Ofisi'nin açılışına katıldı. Törende ayrıca CHP İzmir milletvekilleri Yüksel Taşkın, Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan, CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkın Denizaslanı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP eski İzmir milletvekilleri Kani Beko ile Ali Yiğit, eski Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile partililer de yer aldı.

“CHP'Lİ BAŞKANLAR BU ŞEHRE DEĞER KATTI”

Cemil Tugay, yoğun bir katılımla yapılan açılışta “Arkamda bir efsaneler grubu var” dedi. Aziz Kocaoğlu için katılımcılardan özel alkış isteyen Başkan Cemil Tugay, “Birlik, beraberlik, uyum içerisinde çalıştığımızı İzmir seçmeni görmeli. Bizim buna ihtiyacımız var. Onların da var. İzmir halkı bugüne kadar pek çok CHP’li belediye başkanına destek oldu, yetki verdi ve başkanlarımızın hepsi bu şehre değer kattı. Hepsinin ayrı yeri var. 20 yıl Narlıdere’ye hizmet etmek kolay mı? Bir diğer efsane başkanımız Abdül Batur’u özellikle selamlayıp teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HER SEÇİM AKŞAMI İZMİR HALKINDAN AYNI CEVABI ALDILAR”

İzmir’i hakir görüp yaralamaya çalışanlar olduğunu ve kentin sahip olduğu nitelikleri aşağılamaya çalışanların, bu sözlerinden dolayı büyük pişmanlık yaşadığını ifade eden Cemil Tugay, şunları söyledi:

“Her seçim akşamı İzmir halkından aynı cevabı aldılar. Bu defa da aynı cevabı alacaklar. 31 Mart gecesi İzmir halkı o cevabı hak edenlere verecek. Biz bir partiyiz, siyasi bir parti. Ama herhangi bir parti değil. Avukatlık bürosunda kurulmuş, açılıp 5- 10 sene kalıp, genel başkanı siyaseti bırakınca kapanan parti değil. Biz halkın, Cumhuriyetin ve Atatürk’ün partisiyiz. Bayrak alınır, o görev yerine getirilir, zamanı gelince de bizden sonrakilere devredilir. Ne kadar görev yaparsak yapalım o onuru yaşadığımız sürece taşırız. Bizden sonrakilerin yanında gururla dururuz. Biz bugüne kadar İzmir’i defalarca emanet aldık. Gözümüz gibi bakıp, insanımıza, şehrimize değer verdik. Her değerine sahip çıkıp koruduk. Bundan sonra da öncelikli görevimiz İzmir’i kendisine rant alanı olarak gören, İzmir’i parsel parsel satıp yandaşlarını beslemeye çalışanlara karşı bu kentikorumak olacak. Bugüne kadar İzmir’i nasıl koruduysak, korumaya devam edeceğiz.”

KALKINMA BELEDİYECİLİĞİ VURGUSU

Seçildikten sonra her kesimi dinleyerek görev yapacağını anlatan Cemil Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emaneti aldığımız günden, bıraktığımız güne kadar çok çalışacağız. Zenginlik güzeldir ama özgürlük yoksa değeri buruktur. Bizim için demokrasi her şeyden daha değerli. 5 yıl süresince alt yapımızı, yollarımızı iyileştireceğiz, toplu ulaşımı değiştireceğiz. Trafik sorunu çözeceğiz. Şehrimiz daha yeşil olsun diye çalışacağız. Daha fazla sosyal alan yatırımı yapacağız. Kütüphane ve kreşlerimiz olacak. Büyüklerimiz için günlük aktivite merkezi, gençler için de girişimcilik merkezleri olacak. Her ilçeye bir yüzme havuzu ve spor salonu yapacağız. Sosyal tesislerimiz olacak. Bunlar çok zor şeyler değil. Bunları kendi bütçemizden faydalanarak kendi imkanlarımızla hiç zorlamadan yapacağız. Bu dönemde normal belediyecilik hizmetlerine bir de kalkınma belediyeciliği ekleyeceğiz.”

“İZMİR'İN KALKINMASINI YİNE BİZ SAĞLARIZ”

İzmir’in tüm kurumlarıyla kentin kalkınmasını sağlayacaklarının altını çizen Tugay, “İzmir önce kendi içinde kalkınacak. Ardından bölgesel kalkınma hedefine ulaşıp bölge lideri olacak. İzmir bunu başarabilir. Büyükşehir bunu yapacak güçte bir kurum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kimse İzmir halkına oy karşılığı hizmet sunmasın. Çünkü biz varız, CHP’li başkanlar var. Bugüne kadar özgürlüğün, demokrasinin, mutluluğun kenti yaptığımız İzmir'in kalkınmasını yine biz sağlarız” diye konuştu.

“ADAYLARIMIZI YEM ETMEYİZ”

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise halka hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi. AKP'li isimleri de eleştiren Arslan, “Asla şahsi çıkarlarımız için değil toplumumuz için mücadele ederiz. İzmir için mücadele ederiz. Siyaset nezaket, ahlak ve karşıdakini anlama işidir. Ama bu genç siyasetçi çıkıp utanmadan İzmirli iş adamlarını tehdit ediyor. 'İzmirli iş adamları bu yandaş vakıflarla değil yapay zeka iş birliğiyle protokol yapsın' diyor. Hiçbir İzmirli’yi kimseye tehdit ettirmeyiz. Cumhurbaşkanı 'oy varsa hizmet var' deyince bu genç siyasetçi hızını alamadı. En son Çeşme’deki genç kadın adayımıza dil uzattı. Kendini bilmez, haddini aşan AKP’li siyasetçiye diyorum ki; sen dön aynaya bak. Sen çekil aradan ağababaların gelsin. Biz Çeşme adayımızı da Narlıdere’dekini de Büyükşehir adayımızı da yem etmeyiz. Sen önce siyasette nezaketi öğren” dedi.

“SİZE BORÇLUYUZ”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, az konuşup çok çalışacaklarını söyledi. Kılıç, “Başka illerde İzmir milletvekili olduğumu söylediğim zaman insanların yüzü gülüyor. İyi ki İzmirliyiz ve CHP’liyiz. Siz bizim yüzümüzü hiç eğdirmediniz. Biz hep size borçluyuz. Hem vekiller hem de belediye başkanları bu borcu ödemeye hazır” dedi.

BAŞKANLARA “HİZMET” TEŞEKKÜRÜ

CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun ise laik, çağdaş, demokratik bir ülkede yaşamayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarına borçlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“CHP’nin evladı olarak Atamızın ve milli mücadele neferlerinin eserlerine sahip çıkacağıma söz veriyorum. Narlıdere metromuz açıldı. Temellerini atan fikir babası Sayın Aziz Kocaoğlu ve bu hizmeti devreye alan kıymetli Başkan Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum. Emekleri var olsun. Yeni hizmetlerle ilçemizi daha ileriye taşıyacağız.”