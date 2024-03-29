Cemil Tugay: Karşıyaka Stadı’nı yapmaya hazırım

Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:25

Güncelleme: 29.03.2024 - 10:40

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü öncülüğünde eski Karşıyaka Stadyumu arazisinde düzenlenen “Karşıyaka Stadını İstiyor” mitingine katıldı. Etkinlikte Başkan Tugay’ın yanı sıra Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri, taraftar derneği yönetimi ve Karşıyaka taraftarı ile İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, Karşıyaka Belediye Başkan adayları da hazır bulundu. Programa katılanlar, bir kez daha stadı istediklerini güçlü şekilde dile getirdi.

“ÜZERİME DÜŞEN NEYSE YAPMAYA HAZIRIM”

Mitingde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cemil Tugay, Karşıyaka taraftarının sabrının artık taştığını belirterek, “Taraftar, seçim öncesinde stadı yapma sorumluluğu kimdeyse onun söz vermesini isteyerek, bu mitingi düzenledi. Ben de burada olmak istedim. Hep birlikte üzüldük. Karşıyaka’ya yapılan haksızlığı yaşadık tekrar. Ben göreve geldiğim günden beri, aday olduğum günden beri, 5 yılı aşkın süredir stadın eski yerinde bir an önce yapılması için çaba gösteriyorum. Benim üzerime düşen neyse bunu yapmaya hazır olduğumu söyledim. Belediyeden hiçbir beklenti yoktu. Sadece bir encümen kararı vardı bekleyen. Onu hemen aldık. Daha sonra stadın yapımı ile ilgili hiçbir engel olmadığı halde, engel olunuyor söylemleriyle beklenmeye devam edildi” diye konuştu.

“STAT KARŞIYAKA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile o dönem eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na gittiklerini anımsatan Tugay, “Kendisine 'Stadın yapılması ile ilgili şu anda hiçbir engel yok. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Stadı yapmayı düşünüyor musunuz? Ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz' diye sorduğum Kasapoğlu, ‘Bizim bu stadı yapmak için ayıracak kaynağımız yok. Dolayısıyla şu an için yapmayı düşünmüyoruz’ cevabını verdi. Stadın yapımının Karşıyaka için çok önemli olduğunu, bu nedenle yapılması için benim Büyükşehir Belediyesi ile konuşacağımı ve onlardan yapmasını isteyeceğimi söyledim. Buna sözlü olarak 'Tamam öyle olsun' dediler. Büyükşehir Belediye Başkanımızla o zaman konuştuğumuzda o da onayladı. Kulüp başkanı ile beraber gittik, hepsi şahit” ifadelerini kullandı.

“STADI YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARI HALDE YAPMADILAR”

Bir süre sonra stat arazisi konusunda yetkinin bakanlığa geçtiğini anlatan Tugay, şunları söyledi:

“Devretmeleri gerekiyor, bunu yapmadılar. Devredeceğiz diye bir yazı yazdılar, ama sonra devir işlemi için gereken işlemleri yapmadılar. Burada değişik bahaneler ürettiler ve konuyu beklettiler. Stadı hükümet yapmak zorunda olduğu halde, yani onlar bu sorumluluğu aldığı halde yapmadılar. Burada Karşıyaka Belediyesi’nin de hissesi var, parseli var. Onu da bakanlığa devretmiş olduğu halde stadın yapımı ile ilgili hiçbir adım atmadıkları gibi, Büyükşehir Belediyesi’nin devralmasını da sağlamayarak yapımına da engel oldular açıkçası. Gerçek budur, bununla ilgili bütün belgeler, kayıtlar elimizde. İsteyen herkese bunları sunmaya hazırız. Neticede şöyle bir durum var üzücü olan; Büyükşehir Belediye Başkan adayları, genel başkan yardımcıları Sayın Hamza Dağ, geçenlerde İzmir Ticaret Odası’ndaki bir toplantıda, ‘Ben hükümete gidip de 3. ligdeki bir takıma stat yapın diyemem. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olursam buna kaynak ayıramaz’ diyor. Yani resmen stadı yapmayacağız diyor. Bugün burada yoktu kendisi. Bunun orada basına kapalı ortamda söylenmiş olması nedeniyle şu anda size belgeli olarak sunamıyorum ama o toplantıya katılan pek çok iş insanı buna şahitlik eder durumdalar. Fakat o öyle söylerken bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanının ülkenin pek çok yerinde stat vaatlerinde bulunduğunu duyuyoruz.”

“HİÇ KİMSE STAT YAPIMINA ENGEL OLAMAYACAK”

Yapılanın haksızlık olduğunu vurgulayan Cemil Tugay, seçildiği taktirde İzmir Büyükşehir Belediyesi eliyle bu stadı yapmaya hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“İnsan hakikaten sormak istiyor, bu nasıl bir haksızlıktır, adaletsizliktir. Nihayetinde ben kulübü ve stat yapımı konusunu bütün siyasi tartışmalardan uzak tutmak için çok çaba gösterdim. Kulübe zarar verilmesini istemediğim için bunu yaptım. Ama artık açık çağrım şudur; ben pazar günü eğer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olursam, pazar günü akşam bu İzmir halkının oylarıyla kesinleşirse, ondan sonraki süreçte bu stadın yapımı için eğer bakanlık kesin olarak 'yapmıyoruz' diyorsa ki bunu diyecekler biliyorum. O zaman bu görevi üstlenmeye İzmir Büyükşehir Belediyesi eliyle bu stadı yapmaya hazırım. Bunu büyük Karşıyaka taraftarı bilsin. Bu görev benimdir, bu bizim onurumuzdur aynı zamanda. Hiç kimse buraya bundan sonra stat yapımına engel olamayacak. Bunu herkes duysun.”

“MÜCADELEMİZDE BİZE DESTEK OLUN”

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, mitinge katılanlara teşekkür ederek, “Taraftarımızın yaktığı bu ateşe, biz de eşlik ettik. Karşıyaka Spor Kulübü her şeyden önce bir eğitim öğretim kurumudur. Yıllarca birçok gence spor hayatı ile beraber, kötü alışkanlıklara bulaşmadan büyüme imkanı sağladı. Birçok milli ve değerli sporcu yetişmesini sağladı. Burası da bizim okul binamız. 10 yıl önce burası yıkıldı. Biz artık burayı geri istiyoruz. Mücadelemizde İzmir’in bütün önde gelenleri, büyükleri bize destek olmalı ve Karşıyaka artık stadını geri almalı. Bunun için hepimize büyük iş düşüyor. İnşallah başaracağız" diye konuştu.

Karşıyakalıların meşale ve cep telefonları ışığıyla yarattığı koreografiler de programa renk kattı.