Cemil Tugay: 'Utanç günü yaşıyoruz'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı açıklamada yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“Çok kötü ve şanssız bir gün yaşıyoruz. Gerçekten İzmir adına utanç günü diyebileceğimiz bir gün yaşıyoruz ne yazık ki.”

Sabah saatlerinde belediye binası önüne yüzlerce polis sevk edilmesini eleştiren Tugay, “Bir belediye binasının normalde hukuki ve idari süreçlerle yürütülmesi gerekirken, sabahın beşinde yüzlerce polis getirilerek bir tür güç gösterisi yapıldı” dedi.

“HUKUKİ SÜREÇLER YOK SAYILDI”

Tahliye sürecinin usule uygun işlemediğini savunan Tugay, önceden herhangi bir tebligat yapılmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bir yerde tahliye olacaksa önce tebligat yapılır, süre verilir. Ama başından beri kamu idaresinin etik kurallarını yerle bir eden gayri hukuki ve ahlak dışı yöntemlerle bu bina elimizden alınmaya çalışılıyor.”

“BU BİNAYI VAKIFLAR YAPMADI”

Söz konusu işlemin dayanağı olarak gösterilen yasal düzenlemeye de değinen Tugay, binanın vakıflar tarafından yapılmadığını vurguladı:

“Kanun diyor ki eğer bina vakıflar tarafından yapılmışsa alınabilir. Ama bu bina İzmirli iki vatandaş tarafından un fabrikası olarak yapılmıştır. Vakıfların burada ne emeği ne de hakkı vardır.”

“1926’DA KAMULAŞTIRILDI, BEDELİ ÖDENDİ”

Tugay, binanın tarihçesine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

“1926 yılında, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü döneminde bu bina kamulaştırıldı. Üstelik bedeli ödenerek kamulaştırıldı ve İzmir yerel yönetimine verildi.”

“TARİH VE BELGELER ORTADA”

Binanın geçmişte farklı amaçlarla kullanıldığını da hatırlatan Tugay, şu bilgileri paylaştı:

“1937 yılında burada Halk Ekmek Fabrikası kurulmuş. Bu bilgiler belgelerle sabit. Tarih unutmaz, belgeler unutmaz.”

“TAPUDA VAKIF ŞERHİ YOK”

Tapu kayıtlarına ilişkin de açıklama yapan Tugay, geçmişte bulunan bir şerhin kaldırıldığını belirterek şöyle konuştu:

“2007 yılında ‘bukat-ı ay şerhi’ denilen bir şerh vardı. Bu mülkiyetle ilgili değildi, gelir paylaşımına yönelikti. O dönem Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bu bedeli ödeyerek şerhi kaldırdı. Bugün tapuda vakıflara ait herhangi bir hak yok.”

“BU BİNA EMEKLE YENİLENDİ”

Tugay, binanın belediye tarafından restore edildiğini de vurgulayarak,

“2007-2017 yılları arasında yaklaşık 40 milyon lira harcanarak bu bina ayağa kaldırıldı. Büyük emek verildi” dedi.

“DARBECİLER BİLE BUNU YAPMADI”

Binanın geçmişte 12 Eylül Darbesi sonrası Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) olarak kullanıldığını hatırlatan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“O darbeciler bile bu binanın mülkiyetini başka bir kuruma devretmeyi düşünmedi. Ama bugün böyle bir girişimle karşı karşıyayız.”

Tugay, sürecin hukuki zeminde takip edileceğini belirterek, İzmir halkının hakkını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tugay, söz konusu yapının geçmişten bugüne İzmir halkına hizmet ettiğini vurgulayarak, yapılan işlemlerin hukuki temelden yoksun olduğunu ifade etti.

MESLEK FABRİKASI İZMİR HALKINA HİZMET EDİYOR

Başkan Cemil Tugay, binanın uzun yıllar emek verilerek kullanılabilir hale getirildiğini hatırlatarak, “Zaman harcayarak, sabırla, kendi imkanlarıyla bir kullanılabilir bina haline dönüştürdükten sonra 2017’de açıldı ve o tarihten bu yana Meslek Fabrikası olarak İzmir halkına hizmet ediyor” dedi. Tugay, burada vatandaşlara meslek edindirme eğitimleri verildiğini belirterek, “İnsanlar iş sahibi olsun diye onlara meslek eğitimi veriliyor. Başka bir şey yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

“BU İŞLEMİN HİÇBİR HUKUKİ TEMELİ YOK”

Mülkiyet devrine sert tepki gösteren Tugay, sürecin hukuka aykırı olduğunu dile getirerek, “İdari ve hukuki hiçbir temeli olmadan, Büyükşehir Belediyesi’ne ya da ilgili kurumlara bilgi verilmeden tapuda vakıfların mülkiyetine geçirilmesi kabul edilemez bir hukuksuzluktur. Kelimenin tam anlamıyla İzmir halkının malına çökmedir” diye konuştu.

“MAHKEMELER DEVAM EDİYOR”

Kamuoyunda “mahkeme kaybedildi” yönündeki iddialara da yanıt veren Tugay, “Yalan söylüyorlar. O mahkemeler devam ediyor. Biz Ocak ayında bu devirden haberdar olduk ve hemen hukuk mücadelesi başlattık. Davalar açıldı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararını verdi” dedi.

Tugay, daha sonra bu kararın kaldırıldığını ancak davaların henüz sonuçlanmadığını belirterek, “Şu anda yürütmeyi durdurma kararları kalkmış olabilir ama mahkemeler sonuçlanmış değil” ifadelerini kullandı.

“BU VAKFIN BUGÜN HUKUKİ KARŞILIĞI YOK”

Tapu devrinde dayanak gösterilen vakfa ilişkin de konuşan Tugay, “Bu bina un fabrikasıdır, vakıflarla ilgisi yoktur. Tapuda yazan Bayezid Baba Vakfı ise 1800’lü yıllarda kapatılmış ve mülkleri devlete geçmiş bir vakıftır. Yani bugün böyle bir vakıf yok” dedi.

Tugay, “Geçmişten bir isim bulunup onun üzerinden el koyuluyor. Bunun hukuksuz olduğu mahkemeler adaletli karar verdiğinde ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

“MAHKEME SONUCUNU BEKLEYİN”

Yetkililere çağrıda bulunan Tugay, sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Mahkeme sonucu belli olana kadar bekleyin. Bizi buradan çıkarmayın. Alelacele çıkarmayın” dedi.

“BU BİR GÜÇ GÖSTERİSİ”

Bazı milletvekillerine de tepki gösteren Tugay, “Güç gösterisi yapma meraklısı olanlar var. Güya İzmir’in milletvekilleri ama daha çok Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün temsilcileri gibi davranıyorlar” ifadelerini kullandı.

İzmir halkının haklarının savunulması gerektiğini belirten Tugay, “Oyunu aldığınız İzmir halkının hakkını bu şekilde gasp etmeye çalışıyorsunuz” dedi.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ”

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Tugay, “Bu gerçekten başlangıç. Ben buradayım, bundan sonra da buradayım” diyerek süreci yakından takip edeceğini ifade etti.

“İZMİR HALKININ TEMSİLCİSİYİZ, KİMSENİN EMİR KULU DEĞİLİZ”

Cemil Tugay, yaptığı açıklamada İzmir’in iradesine yönelik baskılara sert tepki gösterdi. Tugay, “İzmir halkının temsilcisiyiz biz. Kimsenin emir kulu değiliz. Ve sizden korkmamızı bu anda beklemeyin” dedi.

“BANA DA YAPABİLİRLER AMA CHP VAR”

Son dönemde belediye başkanlarına yönelik süreçlere değinen Tugay, “Günlerdir söylüyorum. Bu kadar belediye başkanını hapse tıktınız. Bana da yapabilirsiniz. Ama bakın önce bir Cumhuriyet Halk Partimiz var. Aslanlar gibi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var” ifadelerini kullandı.

“İZMİR BASKIYA BOYUN EĞMEZ”

İzmir’in tarihsel duruşuna vurgu yapan Tugay, “İzmir yıkılmaz bir cumhuriyet şehridir. Hak, adalet mücadelesinde hiçbir zaman baskıya boyun eğmemiş bir şehirdir. İddia ediyorum, bu şehrin sabrını zorlarsanız hiç tahmin etmediğiniz bir cevabı alabilirsiniz” dedi.

“KAYNAKLARIMIZI KISMAK İÇİN YAPMADIKLARI KALMADI”

Göreve geldiklerinden bu yana merkezi yönetimle yaşanan sorunlara dikkat çeken Tugay, “Bizim elimizi kolumuzu tutmak, kaynaklarımızı kısmak için yapmadıkları kalmadı” diye konuştu. Bakanlıklarla yapılan görüşmelere de değinen Tugay, “Bakanlarla görüşüyoruz, makul cevaplar veriliyor. Ama kararlarımızın onaylanmasını istiyoruz, kredilerimizin onaylanmasını istiyoruz” dedi.

“BU BORÇ SADECE BELEDİYELERİN DEĞİL”

Ekonomik koşulların belediyeler üzerindeki etkisini anlatan Tugay, “Bu borç benim kişisel borcum değil. Bu borç İzmir’in. Aslında Türkiye’de tüm belediyelerin borcu. Ama kötü ekonomi yüzünden bir liralık borç on lira oldu” ifadelerini kullandı.

“KANUN VAR, AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ”

Belediye borçlarının kamuoyuna tek taraflı yansıtıldığını belirten Tugay, “Niye SGK’ya, vergi dairesine olan borçları açıklamıyorsunuz? Kanun var, açıklamak zorundasınız. Bu ülkede kanun geçmiyor mu?” sözleriyle tepki gösterdi.

“ŞEHİR HASTANESİ EN BÜYÜK KAZIKLARDAN BİRİ”

Şehir hastaneleri modeli üzerinden eleştirilerini sürdüren Tugay, “Şehir hastanesi bu ülkeye yapılmış en büyük kazıklardan biridir. Bir müteahhide 25 yıl kira ödeme sözü verildi, doluluk garantisi verildi. Halkın cebinden çıkan vergilerle bu ödemeler yapılıyor” dedi.

“YAPICI ÇÖZÜM İÇİN ÇABA GÖSTERDİK”

Tugay, bugüne kadar diyalog yolunu tercih ettiklerini belirterek, “Birilerinin ayağına gittiysem, görüşmeler yaptıysam sadece insanlara hizmet götürmek için yaptım” dedi.

“HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINMIŞ DURUMDA”

Tugay, ülkede adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulunarak, “Ülkemizde çok fazla yolsuzluk var, hırsızlık var, yalan var. Hukuk ayaklar altına alınmış durumda. Adalet artık tecelli etmiyor” dediğini ifade etti. İnsanların haksız yere mağdur edildiğini belirten Tugay, ekonomik zorlukların da toplumu derinden etkilediğini dile getirdiğini söyledi.

“SUSARSAK BU İŞLER BİTMEYECEK”

Topluma çağrıda bulunan Tugay, “Artık anladım ki susarsak, boyun eğersek bu işler bitmeyecek” dediğini aktardı. Yurttaşların haklarını araması gerektiğini vurgulayan Tugay, insanların korkmadan mücadele etmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

“HALKIN SESİ OLAN SİYASETÇİLERE SAHİP ÇIKIN”

Siyasetin önemine dikkat çeken Tugay, “Halkın sesi olan siyasetçiler olmazsa halkın hakkını hukukunu savunacak kimse kalmaz” dediğini ifade etti. Toplumun, hak arayan siyasetçilere destek vermesi gerektiğini vurguladığını söyledi.

“GEREKİRSE ADAY OLMAM”

Kendi siyasi geleceğine ilişkin de konuşan Tugay, “Diyorsanız ki söylediklerim yanlış, ben istifa edeyim, aday olmayayım” dediğini aktardı. Siyasi ikbal peşinde olmadığını belirten Tugay, amacının yalnızca halkın hakkını savunmak olduğunu ifade ettiğini söyledi.

“İKTİDARLAR KALICI DEĞİLDİR”

Tugay, hiçbir iktidarın sonsuza kadar sürmeyeceğini belirterek, “Sizin iktidarınız da bir gün bitecek, bu yaptıklarınızın hesabını nasıl vereceksiniz?” dediğini aktardı. Tarihten örnekler vererek tüm liderlerin bir gün ölümlü olduğunu hatırlattığını söyledi.

“İZMİR, ATATÜRK’ÜN ŞEHRİDİR”

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’e de vurgu yapan Tugay, “Burası İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehridir” dediğini ifade etti. Atatürk’ün demokrasi, eşitlik ve vatandaşlık hakları konusunda attığı adımları hatırlatan Tugay, bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini söylediğini belirtti.

“UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN”

Tugay, konuşmasının sonunda yurttaşlara seslenerek, “Kimsenin önünde eğilmeyin, umutsuzluğa kapılmayın. Gençlerin bu ülkeden umudunu kesmesine izin vermeyin” dediğini aktardı. Halkı birlik olmaya ve haklarını savunmaya davet ettiğini söyledi.