Cemil Tugay’dan Erdoğan’a yanıt: İzmir’i tanımıyor

Yayınlanma: 04.02.2025 - 14:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 14:02

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Fuar İzmir’de düzenlenen 20. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılış töreninde basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Belediyedeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve disiplin sürecindeki bazı personele ilişkin durumu değerlendiren Başkan Tugay, “Temel olarak şunun bilinmesini isterim; bütün çalışanlarımız çok kıymetli ama hepimiz İzmir halkına hizmet etmek için buradayız. İşini yapmamak, görevine gitmemek gibi bir şeyi maalesef kabul edemeyiz. Bu anlamda yürüyen bir süreç var” diye konuştu.

“İZMİR’E DAİR BÖYLE BİR YORUM YAPILMASINI TALİHSİZ GÖRÜYORUM”

Başkan Cemil Tugay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "İzmir'in hemen tüm mahalleleri, caddeleri, sokakları, denizi perişan vaziyettedir. Tek işi vatandaşa hizmet etmek ve şehri yaşanılır kılmak olanlar maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor. Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor, umurlarında değil. Rüzgâr kımıldasa, İzmir yaşanmaz hale geliyor. Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor" sözlerine de yanıt verdi. Tugay şunları söyledi:

“Bu ifadeleri üzücü buluyorum. Çünkü İzmir’i tanımadığını ve içinde bulunduğu gerçek durumu görmediğini düşünüyorum. En azından şunu söylemek isterim; o konuşmanın yapıldığı saatlerde ben de farklı etkinlikler için sahadaydım. On binlerce yurttaşımız deniz kenarında otururken, vakit geçirirken, Körfez tertemiz, pırıl pırıl görünürken, koku yokken, Körfez’e kokudan yaklaşılmıyor gibi bir ifade kullanması durumun gerçekliğinin farkında olmadığını gösterdi. Bu sadece bir örnek. Genel anlamda tabii ki İzmir’imizin bazı sorunları var ve üzerimize düşen görevler var. Ama Türkiye’deki herkes İzmir’de yaşamak isterken, İzmir’de yaşayan insanlar yaşamlarından mutluyken, gerçek sorunlar da aslında ülkenin ekonomisi, işsizliği, enflasyon, hayat pahalılığı nedeniyle yaşanırken İzmir’e dair böyle bir yorum yapılmasını talihsiz görüyorum.”

“DSİ’DEN BİR YATIRIM ÇABASI GÖRMÜYORUZ”

Başkan Tugay, son olarak İzmir’in gelecekte ihtiyaç duyacağı su kaynaklarıyla ilgili merkezi idarenin bir planlama içinde olmadığını da söyledi. Gördes Barajı’nın su tutmadığını ifade eden Tugay “O bölgede üç tane baraj var. Bunlardan biri yapılmış durumda ve ne yazık ki su tutmuyor. Diğer barajların yapımıyla ilgili daha ivedi hareket edilmesi gerekirken şu anda bir yatırım çabası görmüyoruz. Onun dışında Efemçukuru’ndaki baraj gibi bazı baraj projelerinin de Devlet Su İşleri tarafından yapılmasını bekliyoruz. Şunu tekrar hatırlatmak isterim; suyun şehirlere temininde sorumlu olan kurum Devlet Su İşleri’dir. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak suyu dağıtmakla, o şebekeyi yönetmekle yükümlüyüz. O yüzden Devlet Su İşleri’ni ve ilgili bakanlığı göreve davet ediyorum” diye konuştu.