Cengiz Çandar Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti, mesajını duyurdu
DEM Partili Cengiz Çandar, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Çandar, "Gelişmeleri dikkatle, ilgiyle izliyorlar. Her türlü olumlu katkıyı vermeye hazır ve istekliler" dedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve eski HDP Diyarbakır Milletvekili Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.
Görüşmesinin ayrıntılarını sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden paylaşan Çandar, şunları kaydetti:
"Demirtaş ve Mızraklı’nın tüm sevenlerine, tüm halkımıza selamları var!
Edirne’de Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile uzun bir görüşme yaptım.
Her ikisinin sağlığı, en önemlisi zihin sağlıkları fevkalade yerinde. Gelişmeleri dikkatle, ilgiyle izliyorlar. Her türlü olumlu katkıyı vermeye hazır ve istekliler.
Tüm sevenlerine, halkımıza sevgilerini, saygılarını gönderiyorlar."
Etiketler: #cengiz çandar #Edirne Cezaevi #Selçuk Mızraklı
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