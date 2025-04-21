Ceren Önder Kandemir'den yeni açıklama: 'Lütfen nefretiniz varsa sonraya saklayın...'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 13:10

Güncelleme: 21.04.2025 - 13:10

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, kızı Ceren Önder Kandemir sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

Ceren Önder bugün paylaştığı mesajında, "Bana sorarsanız albay veya polis olabilmiş biri bir insana 'baban ölsü'n demezdi. Yine de kırıp incittiysem özür dilerim" yazdı ve "Lütfen nefretiniz varsa sonraya saklayın" diye ekledi.

Ceren Önder Kandemir'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Herkese merhaba, ilk günden beri sevenlerine haber iletmek, iyi dilek ve dua istemek için buradayım. Burasının zor bir yer olduğunu bilerek buradayım. Kötü yorumlara sinirlenmemeye yemin ederek başlamıştım paylaşmaya ama elimde değil sinirleniyorum. Hatta üzülüyorum. Destek ve dayanışma için başka bir mecram yok benim, yani buradan size haber vermeye inşallah sonunda güzel haber vermeye inanmaya devam edeceğim. Nefret kusan 2 mesajın yanında milyonlarca dilek görüyorum bir anlığına iyi hissediyorum. Nefret kusanların albay veya polis olduğunun farkında değildim, kim olduklarına hiç bakmadım çünkü bana sorarsanız albay veya polis olabilmiş biri bir insana baban ölsün demezdi. yine de kırıp incittiysem özür dilerim. Lütfen nefretiniz varsa sonraya saklayın, ben babam kadar metanetli biri degilim ve onun gibi sakin kalabilmem cok zor. babam uyanınca oturur saatlerce tartışırsınız. Ben hastanedeyim, sarılmaya da barışmaya da hazırım. Bir hastasını bekleyen, kayıp yaşayan, kardeşsiz kalan herkesin kardeşi olmaya da hazırım. Saygılarımla, Ceren."

NE OLMUŞTU?

Ceren Önder, dün babasıyla çekilmiş bebeklik fotoğrafını paylaşmıştı. Emekli Albay Orkun Özeller, “Baban iyileşirse sorman gereken çok soru var” yazmış, "Keşke terör örgütü ile iletişim halinde olan baban, devlete baş kaldırıp eline silah alanlara da dur deseydi de onlar da senin gibi baba kucağında büyüyebilseydi" demişti.

Bunun üzerine Ceren Önder, Özeller'e hitaben "Bu yazdıklarınız son bulsun diye hayatını adamış biri hakkında bunları yazacak kadar ahmaksınız. O çocuklar babasız kalmasın diye ameliyatını erteleyen birine bunları yazdığınız için cehennemde cayır cayır yanacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.



