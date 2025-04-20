DEM Parti: Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu stabil

Geçirdiği kalp krizi sonucu 15 Nisan'da hastaneye kaldırılan ve 12 saatlik bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin DEM Parti'den "Önder’in sağlık durumu doktorların verdiği bilgiye göre stabil" açıklaması yapıldı.

DEM Parti: Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu stabil
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ANKA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 19:25

DEM Parti'den, Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Geçirdiği kalp krizi sonucu 15 Nisan tarihinde hastaneye kaldırılan ve 12 saatlik bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Önder’in sağlık durumu doktorların verdiği bilgiye göre stabil" ifadelerine yer verildi. 

SİYASİLERİN ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın, DEM Parti grup başkanvekillerinin, milletvekillerininin ve parti yöneticilerinin hastanedeki bekleyişi ve hastaneye ziyaretler de sürüyor.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Başkanı Selahaddin Muhammed Bahaddin, CHP ve AKP heyetleri, Kültür ve Turizm eski Bakanı Mahir Ünal, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt eski Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yazar İhsan Eliaçık, sanatçı Yılmaz Erdoğan ve yönetmen Sinan Çetin, hastaneye ziyarette bulundu.


Etiketler: #Dem Parti #Sırrı Süreyya Önder #İhsan Eliaçık

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