Çeşitli olaylarla gündeme gelen AKP’li Tiryaki eleştiriden kaçıyor: Tiryaki, yurttaşın tepkisinden korkuyor

Ankara Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki, sendikalı olduğu için işten atılan işçilerin kurduğu grev çadırına saldırmasıyla gündeme gelmiş, Hizmet-İş Sendikası Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Recep Dere’ye de yumruk atmıştı. Bununla kalmayan Tiryaki’nin, makam odasına kadar gelen belediye memurunu darp ettiği iddia edildi.





Gazetemiz Cumhuriyet, daha sonra Tiryaki’nin Bolu’da bol ağaçlı tarım arazisine yaptırdığı villasında belediye işçilerini çalıştırdığını, söz konusu villaya ilişkin haber yapan bir kişiyi de saldırı düzenlettiğini gündeme getirdi. Kamuoyunda yankı uyandıran haberler, yurttaşların yoğun tepkisini çekti. sosyal medyada haberleri gören yurttaşlar, tepkisini göstermek için soluğu Başkan Tiryaki’nin sosyal medya hesabında aldı. Tiryaki, tüm olanlara karşın günlük paylaşımlarına devam ederken, paylaşımların altına tepki yorumları yağdı.





SORULARI YANITLAMAK YERİNE GİZLEDİ

Söz konusu eleştiriler, Tiryaki’nin bazı paylaşımlarını yorum yapmaya kapatmasına, bazı yorumları da “gizlemesine” neden oldu. Memuru makam odasında darp ettiği iddiasının gündeme geldiği 16 Mayıs günü bir konferansta belediye tesisleriyle övündüğü videoyu paylaşan Tiryaki, yoğun tepki sebebiyle paylaşımı yoruma kapattı. Tiryaki tarafından gizlenen kendisine yönelik eleştirel yorumlar, sosyal medya platformunun özelliği sayesinde görülebiliyor. Yurttaşların birçoğu “Gücün işçiye mi yetiyor?, İşçilere vaadiniz nedir? Maaş artı dayak mı?, İstifa et, İşçi düşmanı Tiryaki” gibi yorumlar yaptı.





Daha sonra gazetemiz Cumhuriyet tarafından 20 Mayıs’ta paylaşılan haber gündeme geldi. Tiryaki, 21 Mayıs’ta yaptığı paylaşımın altına gelen yorumları da gizledi. Bu defa yurttaşlar Tiryaki’nin villasında işçileri çalıştırmasına tepki gösterdi. Daha önce çıktığı bir televizyon programında hakkında çıkan haberleri okumadığını söyleyen Tiryaki, çareyi haberin doğruluğunu merak ederek yorumlarda soran yurttaşların paylaşımlarını gizlemekte buldu