Cevdet Yılmaz'dan tartışma yaratan sistem çıkışı

Yayınlanma: 26.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 03:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda soruları yanıtlayan Yılmaz, “Türkiye’nin uzunca bir süre vesayetçi demokrasiyle yönetildiğini” ileri sürerek “son 20 yılda çok önemli reformlarla vesayetçi sistemin tasfiye edildiğini” savundu.

“Hiçbir diktatörün olduğu ortamda 2. tur seçimlerin de olmayacağını” söyleyen Yılmaz, “bugün artık Türkiye’de güçlü sivil bir yönetimin olduğunu” ileri sürerek “Milli Güvenlik Kurulu (MGK) eski MGK, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eski YÖK değil” dedi.

CHP’liler 2019’daki İstanbul seçimlerinin iptal edildiğini anımsattı. Yılmaz da “Diktatörlerin olduğu ortamlarda İstanbul gibi büyük metropoller partiler arasında el değiştirmez” dedi.

