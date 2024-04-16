Cezaevi önünde nöbet: Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan CHP’li Kepez Belediye Başkanı Kocagöz’e destek

Yayınlanma: 16.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2024 - 04:00

Antalya Konyaaltı’nda Tünektepe Teleferik Tesisi’nde 12 Nisan’da meydana gelen, Memiş Gümüş’ün yaşamını yitirdiği ve yedi kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin CHP’li Kepez Belediye başkanı, eski ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz’ün aralarında bulunduğu beş kişi tutuklandı. CHP’den Kocagöz’ün tutuklanma kararın “hukuki değil siyasi olduğu” çıkışıyla sert tepki yükseldi.



2017'YE UZANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumluluğu teleferiğin açıldığı, AKP’li Menderes Türel’in Antalya Büyükşehir Belediye başkanı olduğu 2017’ye dayandırdı. Açılış törenine dönemin başbakanı Binali Yıldırım da katılmıştı. Şüphelilelerin mahkemeye sevk yazısında, “teleferiğin yıllık ağır bakımı vesilesiyle yaklaşık üç ay sürecek bir bakıma alınması gerektiği, 2024’te yerel seçimler ve bayram gerekçesiyle ağır bakımın kapsamının daraltıldığı” belirtildi. Savcılığın tutuklama istemiyle gönderdiği sevk yazısında ise “Ön raporda 2017’den itibaren direklere ait cıvataların torkunda boşluk olup olmadığının kontrolü, korozyona uğrayıp uğramadığının kontrolü ve tespiti, malzeme yorulmasının dikkate alınarak belli zaman aralıklarında cıvata, rondela, rulman gibi makine elemanlarının değişimlerinin yapılmadığının, dokuz adet teleferik direğinin üzerindeki traverslerde çalışan lastikli makara gruplarının hangi periyotlarda değiştirildiğine dair tutanak ve kontrol formlarının bulunmadığının tespit edildiği” kaydedildi.

ÇADIRLAR KURULDU

bazı partililer Kocagöz’ün gönderildiği Döşemealtı L Tipi Cezaevi önüne geldi. Cezaevi önüne üç çadır kuruldu. Yaklaşık 100 civarında partili cezaevi önünde sabaha kadar nöbet tuttu. Kocagöz çıkana kadar adalet nöbeti tutulacağı aktarıldı.

31 Mart seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturan Kocagöz ifadesinde, belediye başkan adaylığı için 28 Kasım 2023’te ANET AŞ’deki görevinden ayrıldığını, genel müdürlüğü döneminde bakımların eksiksiz yapıldığını söylerken ön bilirkişi raporunun da hatalı olduğunu belirtti. Kocagöz, bakım ve onarımların yapıldığına ilişkin belgelerin savcılığa sunulduğunu kaydetti.

"BAKIMLAR EKSİKSİZ"

İstifa ettikten sonra bu yıl yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlara ilişkin bilgisi olmadığını söyleyen Kocagöz, ifadesinde şunları kaydetti: “2017 ağustos ayı ANET A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak 2018 kasım ayında söz konusu görevden ayrıldım. Belediye başkanlığına aday gösterilmeyince 2019 mayıs ayı içerisinde yeniden ANET AŞ genel müdür ve Yönetim Kurulu başkanı olarak atandım. 6.5 yıl teleferikle ilgili sıkıntı yaşamadık. Teleferik benden önceki genel müdür döneminde faaliyete alınmıştı. Sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidecek dört kişi daha bulunmaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi.

Büyükşehir belediye başkanı tarafından ANET AŞ de eksilen bir kişilik kontenjan geç bildirildiği için ticaret sicilden tasdiklenmesi de 2024’ün şubat ayını bulmaktadır. Görev yaptığım sürede rutin bakımlar ile ağır bakımların eksiksiz yapıldığı, ANET AŞ Yönetim Kurulu’na Mega Tower isimli şirket tarafından sunulmaktadır. Raporlar düzenli olarak çift heyet tarafından kontrol edilmektedir, suçsuzum.”

"SEÇİMİN İKTİDAR HAZIMSIZLIĞI"



Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasının ardından tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Kusuru olan kimse cezasını çeksin, kimseyi koruyacak değiliz. Ancak geçmişte şirketin başında olan belediye başkanımız denetim yaptırdıysa, görevi bıraktıktan sonra üç kere denetim yapılmamışken belediye başkanımızın tutuklanması siyasidir.” açıklamasında bulundu. Antalya Adliyesi önünde CHP heyeti adına açıklama yapan grup başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kocagöz’ün istifasından sonra ağır bakımın yapıldığını ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarının da bu bakıma olur verdiğini anımsattı.



“Bilgi edinmek için çağırılan belediye başkanımız haksız bir şekilde tutuklandı” diyen Başarır, “Alt sınırı iki yıl olan, katalog suçlar arasında yer bulamayan bir suçtan dolayı, ikameti sabit zaten Belediye Başkanı seçilmiş bir kişiyi neden tutukluyorsunuz? Aynı olayı Çorlu’da yaşamadık mı? Çorlu’da bakan suçluydu. Burada suçsuz bir belediye başkanı var. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir suçlama, böyle bir iddia, böyle bir delil durumuyla belediye başkanı tutuklanmamıştır” dedi.

"SORU İŞARETLERİ"

Başarır, “Belediye başkanımızın sorumluluğu olsa biz zaten burada olmazdık. İmtiyaz değil adil hukuki yargılama talep ediyoruz. Sorun şudur: 30 yıl sonra yüzde 50 ile kazandığımız bir belediye başkanımızın seçimin iktidar tarafından hazımsızlığı vardır. CHP olarak genel başkanımız, milletvekillerimizle, örgütümüzle gerekirse adliyenin önünde günlerce nöbet tutarız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yeni dönemin ilk toplantısını açan Başkan Ekrem İmamoğlu ise şöyle konuştu: “Soma faciasından Pamukova’ya, Çorlu tren faciasına kadar pek çok olay süreç içerisinde ortadadır. Yıllar geçmesine rağmen mahkemeleri sürüyor. Kazalar ve facialar ihmal üzerinden gerçekleşmişse sorumluların partisine bakılmadan cezası verilmelidir.

Bu gereklilik iktidar mensupları için ne ise CHP için de aynı şekilde uygulanmalıdır. Bu bahsi geçen işlerde yıllardır birileri korunurken Kepez belediye başkanımızın hızla tutuklanması akıl ve vicdanlarda soru işaretleri bırakmıştır. Bunun nedeni adaletin adamına göre tecelli etmiş olması duygusunu yaşatmıştır.”



BEŞ TUTUKLAMA

Mesut Kocagöz’ün yanı sıra ANET’in mevcut Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice’nin “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasından tutuklu yargılanmasına karar verildi. Kocagöz, 2004-2014 döneminde AKP’nin yönettiği Kepez Belediyesi’nde başkan yardımcılığı, 2014-2019’daysa AKP’den Kepez ve Antalya Büyükşehir Belediye meclis üyeliği yapmıştı. 2019’da yerel seçimlere iki ay kala Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel döneminde AKP’den ihraç edilerek CHP’ye geçmişti.

ANTALYA BAROSU: ÖLÇÜSÜZ KARAR



Antalya Barosu da Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Karar CMK 100. maddede düzenlenen tutuklama şartları açısından tartışmalıdır. Dosya kapsamında toplanan deliller, şüpheli ifadeleri ve diğer unsurlar gözetildiğinde tutuklama kararının ölçüsüz ve siyasi olduğu görüşü kamuoyunda derin kaygı yaratmıştır” dendi.

