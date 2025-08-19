Cezaevindeki Pınar Türker'den ilk fotoğraf: 'Başım dik, alnım ak!'

İstanbul Medya A.Ş. Genel Müdürü Pınar Türker, tartışmalı İBB soruşturmasında tutuklandı.

Türker, Silivri'den Düzce Cezaevi'ne sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 21 Haziran'da Türker'in maruz bırakıldığı muameleyi şu sözler anlatmıştı:

"Bakın Medya A.Ş.'nin iki genel müdürü. İki tane pırlanta gibi insan. Aylarca iftiracılar zorladılar. Olmadı. Birini Düzce'ye, birini Afyon'a yolladılar. Fatoş Pınar Türker ve Elif Güven. Gittikleri yerlerde ilk günler yerde yattılar. Şimdi de dün gözaltına alınan arkadaşlarımın, tutuklanan arkadaşlarımızın bazılarının konuldukları hapishane ve koğuş şartlarından sırayla yerde yatmak zorunda. Bu, zulüm bu işkence."

AYLAR SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Pınar Türker'den aylar sonra görüntü geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Türker'in cezaevinden çekilmiş fotoğrafını X hesabından paylaştı.

Fotoğrafın yanında Türker'in mesajı da paylaşıldı. Türker, beş aydır sevdiklerinden uzak olduğunu ve neden tutuklu olduğunu bilmediğini dile getirdi.

Türker, aylardan beri iddianamenin yazılmadığını belirtip şunları dile getirdi:

"Bugün 19 Ağustos 2025, 19 Mart şafak operasyonuyla gözaltına alınıp, gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamızın üzerinden beş ay geçti. Beş aydır canparelerim iki kızım, ailem ve sevdiklerimden uzakta tutukluyum. Diğer arkadaşlarım gibi ben de neden tutukluyum bilmiyorum zira; neredeyse on aydır devam eden soruşturmaya rağmen iddianame hala yazılmadı ve yaklaşık 5 dakika süren, hakimlerin yüzümüze dahi bakmadığı aylık tutukluluk incelemeleri ile tutsaklığımız devam ettiriliyor. Bu fotoğraf, Düzce Cezaevi'ndeki koğuşumda çekildi. Aynen burada olduğu gibi başım dik, alnım ak. Çıkacağım güne kadar beni merak eden dostlarım için paylaşıyor ve herkes için 'Hak, Hukuk, Adalet' temenni ediyorum. Sevgilerimle."