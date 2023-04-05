Cezmi Baskın, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 09:38

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 09:38

14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımı devam ediyor. Son olarak oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın'ın da TİP'e katıldığı öğrenildi.

Birçok film ve dizide rol alan usta oyuncu Cezmi Baskın'ın partiye katılımı, TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek tarafından duyuruldu.

Akyürek, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!"