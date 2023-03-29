Erkan Baş duyurdu: Mehmet Aslantuğ TİP'ten milletvekili adayı oldu

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 14:02

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 14:37

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini açıkladı.

Baş, Aslantuğ’un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Baş, paylaşımında, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz.

Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum.#TİPSenin Kaptan — Erkan BAŞ (@erkbas) March 29, 2023

TRT DİZİSİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu. Kanalın kendisiyle çalışmak istemediğini belirten Aslantuğ, “Gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular” ifadelerini kullanmıştı.

Aslantuğ şu sözleri kullanmıştı:

"'Yalancı' adlı çalışmadan 30 yıl sonra dahil olduğum ‘Yürek Çıkmazı’na veda ettim bu akşam. İlk kez bu duygularla birlikte oynamanın deneyimini de heybeye koyarak ve elbette tereddüt bile etmeden! Gerçeğe yoldaşlık ediyoruz diye; ürken, küsen, kızan birilerine teslim edilecek bir yürekle büyüyüp serpilmedik. Öyle de gideceğiz muhakkak. Görevimizi layıkıyla yapmaya, türkülerimizi hissederek söylemeye devam ederek… Babanın yedeklediği bir umuda yolculuk ülkesi olmadı. Yedek pasaportu olmadı. Hiç hayalini de kurmadı.

Ah benim gönlü güzel oğlum, meslek hayatında bu türden beklentilerle sınava girdiğinde; bir an bile düşünme, doğruyu terk etme, senin için iyi olan şey halkın için sorunluysa eğer, aklını asla ikiletme! Çalışma hayatın başka ülkeleri dayatsa bile; derdin de, gönlün de ülkende olsun. Bu mühürlenmiş duyguyu yok sayarak terk etme! Umutsuzluk bir hastalık evlat. Hiçbir şey için çaresiz değilsiniz, çare sizsiniz. Geleceğiniz; aydınlık, bereketli, onurlu ve kutlu olsun."