CHP, 39. Olağan Kurultayı için sloganını belirledi: ‘Şimdi iktidar zamanı’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda partinin yeni programı için bu hafta yapılacak program tanıtım toplantısı, kurultay hazırlıkları ve partiye süren operasyonlar ele alındı. Parti programı için yapılacak toplantının CHP genel merkezinde olacağını aktaran kurmaylar, tanıtıma akademisyenlerin ve alanında uzmanların da davet edileceğini belirtti. CHP lideri Özel’in dört başlıkta yeni programı anlatacağını söyleyen kurmaylar “Program tanıtımıyla yeni programımızı delegelerimizle de paylaşmış olacağız. Onlara ayrıca programın metnini vereceğiz. Böylece 28 Kasım’da başlayacak üç günlük kurultayımızdan önce programı inceleme fırsatları olacak” dedi. Üç gün boyunca Ankara Spor Salonu’nda yapılacak 39. Olağan Kurultayı’n sloganının da “Şimdi iktidar zamanı” olarak belirlendiği öğrenildi.

İKİ KURULA BAŞKANLIK EDECEK

Kurultay sonrası MYK yapısının da değişeceğini aktaran kurmaylar “Genel başkan, Gölge Kabine’yi MYK’den ayıracağımızı zaten söyledi. Gölge Kabine, cumhurbaşkanı adayımız için açılan ofislere taşınacak. Genel başkan hem ofislerin başına geçecek hem MYK’nin başında olacak. Tıpkı MYK toplantıları gibi ofislerimizde de düzenli toplantıları olacak” ifadelerini kullandı.

ANAHTAR LİSTE SENARYOLARI

Kurultayda Özel’e rakip olmayacağını düşündüklerini belirten kurmaylar, Parti Meclisi seçimlerinde ise yoğun katılım ve yarış beklediklerini aktardı. Bu çerçevede CHP’de çarşaf liste yöntemiyle yapılacak Parti Meclisi seçimleri için farklı senaryolar konuşuluyor. Bazı kurmaylar, CHP lideri Özel’in 60 kişilik Parti Meclisi için 70 kişi civarında geniş bir anahtar liste yapabileceğini ve delegelerden bu anahtar liste üzerinden PM üyelerini belirlemesini isteyeceğini söylüyor. Bir diğer senaryoda ise Özel’in doğrudan 52 kişilik listeyi, 8 kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu kontenjanı ile anahtar listesine koyarak, 60 kişilik tam bir liste çıkaracağı iddia ediliyor. Özel’in listesinde son dönemde partiye yeni katılan isimlerin de yer alabileceği ileri sürülüyor.