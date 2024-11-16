CHP, 5 konfederasyonla asgari için ‘yeni bir ücretlendirme politikası’ konuşacak

Yayınlanma: 16.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.11.2024 - 07:12

CHP, bugün İstanbul’da DİSK, Hak-İş, Türk-İş, KESK ve Birleşik Kamu İş’in katılımıyla çalışma hayatına dair bir çalıştay düzenleyecek. Bu çalıştayda asgari ücret konusunu da ele alacaklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer “Asgari ücretin 30 bin lira olmasını önerdik ama sadece bu yetmez. Biz Türkiye’de asgari ücretin genel ücret olmasının önüne geçecek bir ücret politikası olması gerektiğini söylüyoruz. Şu an çalışanların yüzde 60’ı asgari ücretle çalışıyor. İnsan onuruna yaraşır bir ücretlenme politikası nasıl yapılır, ülkedeki büyüme payı maaşlara nasıl yansıtılır, bunları konuşacağız ve sonunda parti programımıza da işleyecek bir sonuç bildirgesi paylaşacağız” dedi.

Bu çalıştayın CHP’nin iktidarında uygulayacağı politikaları oluşturacak yeni parti programına da işleneceğini aktaran Taşcıer “Ayrıntılı bir parti raporu çıkartacağız. Bu, CHP’nin parti programı kapsamında attığı adımlardan birisi olacak. İnsan onuruna yaraşır bir ücretlenme politikası nasıl yapılır, bunu konuşacağız” ifadelerini kullandı.

ADİL VERGİ DİLİMİ

Taşcıer, konfederasyon temsilcileriyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na daha adil bir yapının nasıl kazandırılacağı, vergi dilimlerinin nasıl değiştirilebileceği gibi konuları konuşacaklarını da belirtti. Ayrıca büyüme paylarının ücret zamlarına yansıması için de neler yapabileceklerini konuşacaklarını aktaran Taşcıer “Bir kişinin keyfine bırakmayacak bir politika üretmemiz lazım. Erdoğan’ın gönlünden kopmazsa asgari ücrete ne olacak? Devlet kurallarla yönetilmeli. O kuralları belirleyecek bir ücretlendirme politikasını bu çalıştayda ortaya koyacağız. Enflasyon hedefine göre bir zam değil, büyüme payından da ücretlilere pay verebilecek bir sistem önermeliyiz. Çünkü mevcut iktidar her iki cümlesinden birinde büyümeden söz ediyor ama bu büyüme ücretliye yansımıyor” dedi.

81 İLDEKİ SORUNLAR MECLİS KÜRSÜSÜNDE ANLATILACAK

Öte yandan CHP milletvekilleri bu haftasonu boyunca 81 ili ziyaret ederek hem geçmiş dönemin bütçesinin nasıl harcandığını hem de 2025’te Saray’a ve yandaş şirketlere ne kadar pay ayrılacağını anlatacak. Halkın sorunlarını dinleyecek CHP’li vekiller, 2025 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülürken yurttaşın sıkıntılarını kürsüde gündemine alacak.

Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, aralık ayının başında bütçenin genel kurula geleceğini belirterek “Geçen yılın bütçesi faize, uçaklara, araçlara ne kadar harcanmış ve bu yıl ne kadarı harcanacak bunları anlatacağız.” ifadelerini kullandı. Belediyelere yapılan incelemelerin “halkın gündeminde olmadığını” söyleyen Başarır “Ülkede iki tane gerçek gündem var. Yolsuzluk ve yoksulluk” dedi.