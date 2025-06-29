CHP '600 troll' iddiasını yargıya taşıyor: 'Hesabını vereceklerdir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut hakkında sosyal medya platformlarında 600 kişilik troll timi kurduğu öne sürülmüştü.

Bulut "troll" iddiasını yalanlarken bu iddiayı ortaya atanlara ilişkin de suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

"CHP'NİN TROL HESAPLARLA İŞİ OLMAZ"

Bulut'un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“'Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz' derler ya, sosyal medya tam da böyle bir yer. Bazen bir kişi ortaya bir iddia atıyor, ardından bu asılsız bilgi kulaktan kulağa yayılıyor, sanki gerçekmiş gibi elden ele dolaşıyor. İşin en vahimi ise, sorgulamadan, araştırmadan buna inananların hızla çoğalması.

Son günlerde benimle ilgili de böyle bir yalan uyduruldu: Güya benim '600 kişilik bir trol ordum' varmış. Ne ordusu? Ne trolü? CHP’nin trol hesaplarla işi olmaz, olmayacaktır da.

Bizim siyaset anlayışımız şeffaflık ve halkla doğrudan iletişim üzerine kuruludur. Algılarla değil, gerçeklerle yol yürürüz.

Bu asılsız iddiayı ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Yargı önünde bunun hesabını vereceklerdir.

Bir kez daha hatırlatmak isterim: Sosyal medyada karşınıza çıkan her bilgi doğru değildir. Lütfen sorgulayın, araştırın, teyit edin. Gerçek olmayan her bilgiye inanmak, istemeden de olsa yalanın yayılmasına katkı sağlamak demektir."

NE OLMUŞTU?

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu’na küfrettirmek için 46 milyon TL harcanarak 600 kişilik bir trol ekibinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tarafından kurulduğunu iddia etmişti.

Bulut, bu iddiaya, "Selefimin '600 kişilik trol ordusu' kurduğum yönünde bazı iddiaları ve ithamları olmuş. Partililerime, partimin önceki MYK üyelerine açık mecralarda laf yetiştirmek, onlarla ağız dalaşına girmek gibi bir huyum yoktur, olmayacaktır. Beni tanıyanlar bilir ki kimseye hakaret etmem, ettirmem. Ancak soranlar ve soracak olanlar için yazıyorum, bu iddiaların ve ithamların gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Son olarak şu da bilinsin ki, babaocağımızı karıştırmaya çalışan bu akla ne geçit veririz, ne de göz yumarız" demişti.