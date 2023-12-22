CHP 81 ilde eş zamanlı açıklama yaptı: Erdoğan’a 'Milli Eğitim Bakanı'nı görevden al' çağrısı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 14:40

Güncelleme: 22.12.2023 - 14:49

Cumhuriyet Halk Partsi (CHP) 81 il başkanlığı, eş zamanlı olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bütçe görüşmeleri sırasındaki açıklamalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İstanbul İl Örgütü’nde yapılan açıklamada İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tekin’in sözlerine tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bakan Tekin’i görevden alma çağrısında bulundu. Tekin’in laiklik karşıtı açıklamalarına tepki gösteren Çelik, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe içerisindeki payı yüzde 19,24’lerden yüzde 14,56’ya geriledi. Yüzde 81’i personel gideri olan, yatırım bütçesi 2002’de yüzde 17,18 iken yüzde 9,15’e kadar geriledi. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek iktidar milletvekillerinin oylarıyla bu şekilde kabul edildi. Bakanın verdiği rakamlara göre Milli Eğitim Bakanlığı, bin 167’si resmi kurumlarla olmak üzere 2 bin 709 protokol imzaladı. Bu protokoller, okullarımızın ve milli eğitim sistemimizin gereksinim duyduğu fiziki altyapı, malzeme, yazılım ve/veya donanıma yönelik çeşitli kurumların yapacağı katkılara yönelik değil aksine Milli Eğitim Bakanlığı’nın anayasal görevi olan ve öğretmenlerimizin uzmanlığında okul yaşamında geliştirilmesi beklenen yaşam becerilerine yönelik” şeklinde konuştu.

"CEMAAT VE TARİKATLARLA BÖLGEYİ ŞEKİLLENDİRMEK İSTİYORLAR"

“Milli Eğitim Bakanı’nın, tarikat ve cemaatleri, çocukların dağa çıkmasını engelleyen sivil toplum örgütü olarak gördüğüne ve protokol imzalamaya devam edeceğine yönelik beyanları asla kabul edilemez” diyen Çelik, “Bakanın bu sözleri, bugüne kadar zor şartlarda hizmet veren öğretmenlerimizi dağa insan kaynağı yetiştirmekle suçlaması anlamına da geliyor. Milli Eğitim Bakanı, bu yapılarla ilişkiyi savunurken özelikle belirli bir bölgeyi işaret ediyor, cemaat ve tarikatlar aracılığıyla bölgenin şekillendirilmek istendiğini de açıkça itiraf ediyor. Yatılı okulları kapatıp çocuklarımızı tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mahkûm eden kişinin gerekçesi bu nedenle doğru değildir. Bakanlığın tarikat ve cemaatler ile yaptığı protokolleri tasdik etmesi, eğitimin topyekûn dinselleştirilmesini hedefleyen politikaları ifşa etmiştir. Bakanın çocukların dağa çıkmasını engellemek perdesiyle gizlemek istediği bu icraatlar, örneğin ÇEDES projesinin İzmir, Kırklareli, Eskişehir gibi partisinin az toplumsal destek aldığı bölgelerde başlaması göz önüne alındığında, başka bir siyasal hedefin unsurları olduğunu da açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ"

Tekin’i istifaya davet eden Çelik şunları söyledi: “Bu çağrının karşılık bulamayacağı ve iktidarında görevden çekilme erdemi gösteren bir bakan olmadığı öngörüsüyle, kendisinin atamasını yapan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda, namusu ve şerefi üzerine ant içtiği ‘laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına’ yönelik yeminini hatırlatıyor, görevlendirdiği Milli Eğitim Bakanı’nı görevden alması çağrısında bulunuyoruz.”