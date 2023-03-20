CHP aday adaylığı başvuru süresini uzattı

CHP, 13 Mart’ta başlayan milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart’a kadar uzatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:57
CHP aday adaylığı başvuru süresini uzattı
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Geçmiş seçimlere göre daha fazla başvuru alan partiden aday adayı olmak isteyen erkekler 30 bin lira, kadın ve engelliler ise 15 bin TL ödeme yapıyor.

Başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şu ifadeleri kullandı:

“Yurttaşlarımızın partimize olan büyük teveccühü nedeniyle 13 Mart’ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 2 gün uzatılmıştır. Son tarih 22 Mart Çarşamba günüdür.” 



CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek

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