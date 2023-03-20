CHP aday adaylığı başvuru süresini uzattı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:57

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:57

Geçmiş seçimlere göre daha fazla başvuru alan partiden aday adayı olmak isteyen erkekler 30 bin lira, kadın ve engelliler ise 15 bin TL ödeme yapıyor.

Başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şu ifadeleri kullandı:

“Yurttaşlarımızın partimize olan büyük teveccühü nedeniyle 13 Mart’ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 2 gün uzatılmıştır. Son tarih 22 Mart Çarşamba günüdür.”

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Yurttaşlarımızın partimize olan büyük teveccühü nedeniyle 13 Mart’ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 2 gün uzatılmıştır. Son tarih 22 Mart Çarşamba günüdür.#14Mayıs2023 #CHP #GeliyorGelmekteOlan — Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) March 20, 2023



