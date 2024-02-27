CHP adayı Zeyrek, MHP'li belediye tarafından afişlerinin toplatıldığını açıkladı

CHP Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, seçim afişlerine saldırıda bulunulduğunu açıkladı. Saldırının MHP’li Cengiz Ergün yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yaptırıldığını vurgulayan Zeyrek “Centilmence bir yarış olsun” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.02.2024 - 16:39
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Manisa’da yerel seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden CHP Adayı Ferdi Zeyrek, kampanya afişleri saldırıda bulunulmasına tepki gösterdi. Onlarca tabelaya zarar verilip pankartların toplanmasına karşın açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeyrek “Yarış centilmence olsun, hak eden kazansın” mesajı verdi. Zeyrek, saldırının MHP’li Cengiz Ergün yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yaptırıldığını belirterek “Sizlerin iş temennisi bende. Lütfen bu çirkin saldırılarda bulunmayın” uyarısında bulundu. 

‘5’İNCİ KEZ SALDIRIYORLAR’

Yırtılan afişlerinin bulunduğu reklam panoları önünde açıklamada bulunan Zeyrek şöyle konuştu: “Sevgili Manisalı hemşehrilerim, 3 gün önce şehrimizi ziyaret eden sayın Cumhurbaşkanımızın yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile cuma namazı çıkında bir araya geldik. Kendisiyle seçimin centilmence geçmesi konusunda birbirimize temennilerimizi ilettik. Kendisinin Manisa’dan ayrılmasından 1 gün sonra Manisa’da bulunan bütün afişlerimiz toplatıldı. Ertesi gün de şu anda şahıs parseli üzerinde kiraladığımız reklam panolarımıza saldırıda bulunuldu. Bu saldırı 5’inci kez düzenleniyor.”

‘BUNU YAPAN ARKADAŞLARIMIZI BİLİYORUM’

Saldırının MHP’li Ergün yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanlarına yaptırıldığını kaydeden Zeyrek “Bunu yapan arkadaşları biliyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan arkadaşlarımız. Sizi buna zorlayanları da biliyorum, sizlerin bunu yaptığını da biliyorum. Sizlerin iş temennisi bende. Böyle kaygılarınız olmasın. Lütfen bu çirkin saldırılarda bulunmayın. Biz bu panoları tekrar yenileyeceğiz. Zannetmeyin ki bunları yaptığınızda Ferdi Zeyrek korkacak. Ferdi Zeyrek ne bir santim eğilecek ne de bir santim geri adım atacak. Bundan sonraki süreçte de lütfen centilemence bir yarış olsun ve hak eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilsin ve hizmet etmek ona nasip olsun” dedi.


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