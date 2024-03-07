CHP adayının afişleri kaldırıldı, AKP'li adayına dokunulmadı

CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu’nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları, YSK’nin kararıyla toplatıldı. AKP’nin adayı Mustafa Savaş'ın afişlerine ise dokunulmadı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:22
CHP adayının afişleri kaldırıldı, AKP'li adayına dokunulmadı
Abone Ol google-news

CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu’nun yerel seçim çalışmaları kapsamında panolara asılan afişleri, YSK tarafından kaldırıldı. AKP tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde, “Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"İTİRAZLARI YAPACAĞIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, “Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bazı siyasi partilerin itirazı neticesinde İsim ve fotoğraflı olan propaganda içerikli afişlerin sökülmesi yönünde bir kararı var. Bu karara saygımız sonsuz. Bunun dışında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin isim ve fotoğraf olmayan ve hizmetlerimizi belirttiğimiz afişlerin kaldırmasında bir sıkıntı var. Bu karar uygulanıyor. Büyükşehir 'bu kadar yol yaptı' yazılı bir pankartı asamazsın ama büyükşehir çalışıyor gibi yazılı pankartı yayımlayabilirsiniz diye değişik uygulaması var. Bu çelişkiden dolayı da yetkili arkadaşlarla bir anlaşmazlık oldu. Bununla ilgili görüştük. YSK’nin kararlarını uyguluyoruz. Maddenin bizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgili de itirazlarımızı yapacağız” diye konuştu.


Aydın Büyükşehir Belediyesi haberleri aydın haberleri Özlem Çerçioğlu haberleri AKP haberleri YSK haberleri CHP haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken yerel seçim anketi: Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?

Dikkat çeken yerel seçim anketi: Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?
Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!

Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!
İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı

İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
Son Dakika: Stadyumun yanında yangın çıktı… Maç ertelendi!

Son Dakika: Stadyumun yanında yangın çıktı… Maç ertelendi!
ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Bedelini ağır ödeyecekler

ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Bedelini ağır ödeyecekler
Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi

Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi
500 milyon TL'yi dalgalar yuttu

500 milyon TL'yi dalgalar yuttu
ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!

ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!