CHP Ankara'dan 19 Mayıs'ta 'Gençlik Yürüyüşü'

CHP Ankara İl Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 107’inci yıl dönümünde “Gençlik Yürüyüşü” düzenleyecek.

Güvenpark’tan başlayıp Anıtkabir’de sonlanacak yürüyüş, saat 14.00’te başlayacak.

Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra; MYK üyeleri, milletvekilleri, PM üyeleri ve il örgütü katılacak.

İL BAŞKANVEKİLİ IŞIK: ŞİARIMIZ BAĞIMSIZ TÜRKİYE

CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık, etkinliğe ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“19 Mayıs 1919’da, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesi, bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olmanın ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu anlam, ‘Anadolu ihtilalinin bildirisi’ olarak tarihe geçen Amasya Genelgesi’nde açıklandığı üzere milletimizin özgürlük, demokrasi ve halk iradesine dayanan geleceğinin ilanı anlamına gelir.

Bizim için 19 Mayıs, aynı zamanda umutsuzluğun karşısında cesaret, baskının karşısında millet iradesi, teslimiyetin karşısında ise bağımsızlık demektir. O gün emperyalizmle iş birliği yapanlarla bugün Trump’ın izinde gidenlere karşı hep birlikte bağımsızlık türkümüzü söylemek üzere yürüyeceğiz.

Yürüyüşümüz boyunca Cumhuriyetimizin temel değerlerine, demokrasiye ve halkın özgür iradesine yönelik baskıları protesto edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde, Türkiye’yi tam bağımsız hale getirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yürüyüş boyunca şiarımız tam bağımsız Türkiye olacaktır.”